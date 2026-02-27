Изкуственият интелект все още не може да „запали“ двигателя на икономиката

Докато светът е обсебен от темата за дигиталната революция, анализаторите от Goldman Sachs хвърлиха студен душ върху ентусиазма на инвеститорите. Противно на гръмките заглавия за повсеместна трансформация, оказва се, че изкуственият интелект (AI) все още е по-скоро технологично любопитство, отколкото мощен двигател на американската икономика. През изминалата година, при общ ръст на БВП на САЩ от 2,2%, влиянието на умните алгоритми се оценява на скромните 0,2 процентни пункта – цифра, която подсказва, че чатботовете все още не са способни да „носят на гръб“ най-голямата икономика в света.

Парадоксът е налице: докато американските технологични гиганти инвестират милиарди в AI инфраструктура, лъвският дял от тези капитали всъщност изтича извън пределите на страната. Изчисленията показват, че близо 75% от планираните разходи на облачните гиганти директно стимулират икономиките на Тайван и други азиатски държави, където са концентрирани заводите за производство на чипове и специализиран хардуер. Така, вместо да налива масло в огъня на американското производство, AI бумът се превръща в неочакван подарък за източните производители на компоненти.

На Уолстрийт вече се усеща осезаема умора от обещания за „светло бъдеще“. Инвеститорите, притеснени от главоломния ръст на пазарната капитализация на стартиращи компании без ясен бизнес модел, все по-настойчиво питат: „Кога ще видим реална възвръщаемост?“. Анкетите сред бизнеса само потвърждават този скептицизъм – извън тесния кръг на информационните и телекомуникационните технологии, повечето мениджъри все още не откриват значими финансови ползи от внедряването на инструменти с изкуствен интелект.

Анализът се усложнява допълнително от факта, че към момента липсват единни и надеждни методологии за оценка на влиянието на езиковите модели върху икономическите процеси. Тъй като по-голямата част от хардуера за разработване на AI в САЩ е вносен, проследяването на нетния ефект върху отделните сектори е като търсене на игла в купа сено. Засега изкуственият интелект остава по-скоро скъпоструващо обещание, отколкото реален фактор, който да промени правилата на играта през 2025 година.