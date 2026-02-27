Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Изкуственият интелект все още не може да „запали“ двигателя на икономиката

27 Февруари, 2026 14:40

  • изкуствен интелект-
  • икономика

Анализатори от Goldman Sachs отчитат минимално влияние на AI върху растежа на САЩ, докато милиарди долари от инвестиции изтичат към азиатските производители на хардуер

Изкуственият интелект все още не може да „запали“ двигателя на икономиката - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато светът е обсебен от темата за дигиталната революция, анализаторите от Goldman Sachs хвърлиха студен душ върху ентусиазма на инвеститорите. Противно на гръмките заглавия за повсеместна трансформация, оказва се, че изкуственият интелект (AI) все още е по-скоро технологично любопитство, отколкото мощен двигател на американската икономика. През изминалата година, при общ ръст на БВП на САЩ от 2,2%, влиянието на умните алгоритми се оценява на скромните 0,2 процентни пункта – цифра, която подсказва, че чатботовете все още не са способни да „носят на гръб“ най-голямата икономика в света.

Парадоксът е налице: докато американските технологични гиганти инвестират милиарди в AI инфраструктура, лъвският дял от тези капитали всъщност изтича извън пределите на страната. Изчисленията показват, че близо 75% от планираните разходи на облачните гиганти директно стимулират икономиките на Тайван и други азиатски държави, където са концентрирани заводите за производство на чипове и специализиран хардуер. Така, вместо да налива масло в огъня на американското производство, AI бумът се превръща в неочакван подарък за източните производители на компоненти.

На Уолстрийт вече се усеща осезаема умора от обещания за „светло бъдеще“. Инвеститорите, притеснени от главоломния ръст на пазарната капитализация на стартиращи компании без ясен бизнес модел, все по-настойчиво питат: „Кога ще видим реална възвръщаемост?“. Анкетите сред бизнеса само потвърждават този скептицизъм – извън тесния кръг на информационните и телекомуникационните технологии, повечето мениджъри все още не откриват значими финансови ползи от внедряването на инструменти с изкуствен интелект.

Анализът се усложнява допълнително от факта, че към момента липсват единни и надеждни методологии за оценка на влиянието на езиковите модели върху икономическите процеси. Тъй като по-голямата част от хардуера за разработване на AI в САЩ е вносен, проследяването на нетния ефект върху отделните сектори е като търсене на игла в купа сено. Засега изкуственият интелект остава по-скоро скъпоструващо обещание, отколкото реален фактор, който да промени правилата на играта през 2025 година.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    2 0 Отговор
    Джензитата с изкуствения интеУект няма как да помянт предния голям техно-балон "дот ком".

    14:41 27.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А аз

    3 0 Отговор
    Си купих толкова усъвършенствана жена секс - робот с ИИ, че като се скараме, не ми пуска!

    14:42 27.02.2026

  • 4 Левски

    3 2 Отговор
    Мислещи и интелигентни хора, такова животно "изкуствен интелект" няма. Това компютизиран робот, програмиран с количество информация. А икономиката се движи от работещи хора.

    14:47 27.02.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Няма и да го запали. Той не произвежда!

    В същото време Британско проучване сочи, че и трите основни "интелекта" в 95% от симулациите ще изстрелят ядрени бойни глави като единствено решение.

    Сам Алтман, "гуруто" на ИИ също призна, че света ще бъде заличен от ИИ, но цитирам" МЕЖДУВРЕМЕННО ЩЕ ИМА НЯКОЛКО АДСКИ ДОБРИ КОПАННИ" (т.е. печалби)

    Трябва да си умствено увреден, да поддържаш развитието на ИИ

    Коментиран от #6

    14:51 27.02.2026

  • 6 Прав си

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Трябва да си умствено увреден за да го ползваш.

    Обратното също е вярно. Трябва да си умствено увреден за да не го ползваш.

    Истината както винаги е някъде по средата.

    14:56 27.02.2026

  • 7 РИИ

    0 2 Отговор
    Това е някаква руска пропаганда. Аз говорих с Интелекта и мога да ви кажа, че е много, ама мноооого умен. Руската пропаганда го нарича безполезен изкуственяк и чака долара да падне. Но долара ще расте, златото ще пада!

    15:00 27.02.2026

  • 8 Софийски селянин,

    2 0 Отговор
    Освен да харчи много ток за безполезни неща за друго не става...

    Коментиран от #9

    15:00 27.02.2026

  • 9 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Софийски селянин,":

    Освен че харчи много ток, харчи и много вода за охлаждане.

    15:03 27.02.2026

  • 10 Факт

    2 0 Отговор
    Шри липсата на естествен

    15:11 27.02.2026

  • 11 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Къв двигател бе!? ИИ може да поведе икономиката тъй както двигател би се държал в открито море! Само на долу! Елементарни грешки допускани през цялото време от ИИ са сигурен знак че това е просто един пирамидален калкулатор!

    15:35 27.02.2026