Технологична диета за седмата серия на BMW

Баварският флагман BMW 7 Series е напът да премине през неочаквана технологична диета, която повдига сериозни въпроси за бъдещето на автономното шофиране в луксозния сегмент. Според актуални източници от индустрията, баварците се подготвят да изтеглят високотехнологичната система Personal Pilot L3 от оборудването на своята „седмица“. Решението на марката да се откаже от автопилота от трето ниво в полза на по-конвенционално решение от ниво 2 е продиктувано от желязната икономическа логика, която напоследък диктува правилата дори при най-скъпите лимузини.

Основният препъникамък се оказа солената цена от близо 7000 евро, която клиентите трябваше да доплащат за привилегията да свалят ръцете си от волана при определени условия. Интеграцията на скъпоструващи лидарни сензори, внедряването на изключително мощни изчислителни блокове и тромавите процедури по сертификация във всеки отделен пазар превърнаха системата в екзотичен и трудно достъпен аксесоар. На практика BMW 7 Series се оказа пред парадокс – предлагане на технология, чиято добавена стойност не успява да оправдае огромната инвестиция за крайния потребител.

Вместо сложния и скъп автопилот, обновеният модел ще заложи на значително по-прагматична система от ниво 2, чиято цена ще бъде фиксирана на около 1500 долара. Въпреки по-ниския си ранг в йерархията на автономността, новата разработка обещава да запази почти целия комфорт, с който са свикнали собствениците на баварския флагман. Водачите все още ще могат да се възползват от асистирано шофиране по магистрала, автоматизирана смяна на лентите и интелигентно навигиране в натоварения градски трафик, базирано на прецизни картографски данни.

Този стратегически ход на BMW е ясен сигнал, че пазарът все още не е готов да плаща прескъпо за пълна автономия, докато асистиращите системи предлагат 90% от същата функционалност за едва една четвърт от цената. Изглежда, че в Мюнхен са преценили правилно – по-добре достъпна и масово използвана технология, отколкото перфектен, но недостъпен инженерен шедьовър. В крайна сметка, при BMW 7 Series удоволствието от шофирането винаги е било водещо, а с новата ценова политика марката се опитва да балансира между иновациите и пазарния разум.