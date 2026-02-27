Новини
Технологии »
Киносалон на колела: Apple подготвя CarPlay за стрийминг на видеоклипове

27 Февруари, 2026 15:40 369 0

  • carplay-
  • apple-
  • видеоклипове

Технологичният гигант Apple е напът да превърне таблото на вашия автомобил в истински мултимедиен център

Киносалон на колела: Apple подготвя CarPlay за стрийминг на видеоклипове - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Според най-новите изтичания на информация, споделени от инсайдера Аарън Парис в мрежата X, следващата голяма актуализация на CarPlay ще позволи директно предаване на видео съдържание от iPhone към дисплея на колата. Очаква се новата функционалност да дебютира с версията iOS 26.4, като по този начин сложи край на скуката по време на престой в автомобила.

За да не се превърне иновацията в опасна примка за вниманието на водача, от Купертино са предвидили строги ограничения. Функцията ще бъде активна единствено когато превозното средство е напълно неподвижно и паркирано. Така Apple балансира между забавлението и безопасността, отговаряйки на строгите международни разпоредби. Техническите документи за разработчици вече включват опцията „AirPlay видео в колата“, което потвърждава, че потребителите ще могат безжично да „хвърлят“ любимите си сериали или клипове директно върху мултимедийната система.

Въпросът, който вълнува всички, е кои платформи ще бъдат достъпни първи. Въпреки че списъкът все още не е официално потвърден, в индустрията се шушука, че гиганти като YouTube и Netflix вече подготвят своите приложения за новата ера на CarPlay. Любителите на спорта също няма да бъдат пренебрегнати, като се очаква стрийминг услуги от ранга на Kayo Sports да се присъединят към дигиталния пир на по-късен етап.

Разбира се, финалното преживяване ще зависи до голяма степен от това колко бързо автомобилните производители и създателите на софтуер ще адаптират своите системи. Едно е сигурно – чакането в задръстване или на паркинга пред супермаркета скоро може да се превърне в любимото ви време за гледане на филми.


