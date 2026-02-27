Новини
Предстои вълнуваща седмица за феновете на Apple

27 Февруари, 2026 14:12 314 1

Тим Кук потвърди, че ще видим няколко дебюта в началото на март

Предстои вълнуваща седмица за феновете на Apple - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук потвърди в социалните медии, че в понеделник, 2 март, ще започне голяма вълна от представяния на нови продукти. В тийзър видео, публикувано в X, Кук подсказа, че ни очаква „голяма седмица“, като показа клип със сребриста алуминиева повърхност, широко тълкувана като капак на нов MacBook, която се трансформира с жестове, наподобяващи докосване.

За разлика от бляскавите театрални презентации от миналото, се очаква Apple да организира многодневен „маратон на прессъобщения“, който ще доведе до локализиран „Apple Experience“ за медиите в Ню Йорк, Лондон и Шанхай в сряда, 4 март. Това поетапно представяне е предназначено да даде на всяко от седемте устройства, за които се носят слухове, свой собствен момент под светлината на прожекторите.

Най-интересната новина на седмицата вероятно е дебютът на дългоочаквания MacBook (J700) от входно ниво. Проектиран да се конкурира директно с Chromebooks и бюджетните лаптопи с Windows, този 12,9-инчов компютър се очаква да замени чиповете от серията M с A18 Pro силиций, който се намира в iPhone 16 Pro.

Серията „e“ на Apple – наследник на линията SE – също ще получи обновяване през тази седмица. iPhone 17e се очаква да излезе с чип A19 от флагманската серия 17, като най-накрая ще донесе поддръжка за MagSafe и потенциално Dynamic Island в ценовия диапазон на входните модели.

iPad Air ще премине към чип M4, докато стандартният iPad от 12-то поколение се очаква да приеме A18, като най-накрая ще отключи пълните възможности на Apple Intelligence.

За професионалистите 14-инчовите и 16-инчовите MacBook Pro най-накрая получават своите актуализации на ниво производителност. Докато външният дизайн остава непроменен, преминаването към чипове M5 Pro и M5 Max ще се фокусира върху значително по-широка честотна лента на паметта и специален хардуер за AI.


