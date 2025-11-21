След 10 месеца работа на поточната линия на BMW, ръцете на хуманоидните роботи започнаха да падат

Figure AI завърши почти едногодишно тестване на своите хуманоидни роботи Figure 02 в завода на BMW в Спартанбърг, Южна Каролина. Роботите работеха на 10-часови смени от понеделник до петък, като почти загубиха ръцете си до края на теста. Компанията показа одрасканите тела, длани и други части на тялото на роботите, които замениха хората в една от неудобните ръчни задачи по сглобяването на автомобили.

Като част от пилотния проект, хуманоидните роботи Figure 02 от пето поколение работят на истинска монтажна линия от януари 2025 година, вмъквайки заготовки от ламарина в заваръчни приспособления за каросерията на BMW X3. По време на разполагането си, флотилията от няколко робота помага за сглобяването на над 30 000 автомобила, обработвайки над 90 000 части и изминавайки приблизително 320 км през фабричния цех.

По време на експеримента роботите регистрират над 1 250 часа работа. Всеки робот се нуждаеше от 84 секунди, за да монтира детайл за заваряване. Точността на операцията, с толеранс от 5 мм, надхвърли 99%. Роботите работят на две 10-часови смени, 5 дни в седмицата, в тежки индустриални условия.

Въпреки доброто и може би дори успешно представяне, разработчикът реши да изведе от експлоатация целия флот от модели от поколение Figure 02 – като по този начин на практика „пенсионира“ роботите. Компанията започна планиран преход към следващото поколение модели – Figure 03. По време на производството е открит конструктивен недостатък при роботите от второ поколение: често счупване на предмишниците поради напрежение върху кабелите и задвижванията на манипулатора.

Компанията напълно преработи архитектурата на рамото, като увеличи механичната надеждност и елиминира причините за повреди по кабелите и ставите. Като цяло тестовете показаха, че дори роботите от първо поколение могат да се справят с доста взискателна работа в реални фабрични условия.

Получените данни ще позволят на компанията бързо да увеличи производството на моделите от поколение Figure 03 и да започне търговски доставки до клиенти, включително BMW, още през 2026 година. Главният изпълнителен директор на Figure, Брет Адкок, подчерта, че „бойните белези“ на роботите са най-доброто доказателство за осъществимостта на технологията и нейната готовност за масово индустриално внедряване.