До пет години ще се появи първата автомобилна фабрика без хора

Автомобилната индустрия се намира на прага на най-радикалната трансформация в своята история, като според експерти от Gartner и Warburg Research сме само на пет години от появата на първите напълно автоматизирани заводи, в които не работи нито един човек. Тези съоръжения, наричани „тъмни фабрики“ (dark factories), вероятно ще дебютират в Китай до 2030 година, като компании като Xiaomi и Jetour вече оперират линии с почти нулева човешка намеса. Американската индустрия не изостава, като прогнозите сочат, че до края на десетилетието основните монтажни процеси в САЩ също ще бъдат изцяло в ръцете на роботите.

Това бъдеще вече не е научна фантастика, а планирана реалност за 2026 година. Tesla ускорява темпото с проекта Optimus, като планира да представи трето поколение (V3) на своя хуманоиден робот в следващите месеци и да стартира мащабно производство в Тексас. Междувременно Hyundai официално потвърди, че ще внедри хуманоидите Atlas на Boston Dynamics в новия си завод в Джорджия до 2028 година. Mercedes-Benz също не остава по-назад, тествайки робота Apollo от Apptronik в завода си в Берлин за логистични задачи и първичен качествен контрол

От икономическа гледна точка предимствата за производителите са огромни. Според консултантската фирма Accenture, пълната автоматизация може да съкрати разходите и времето за пускане на нов модел на пазара с до 50%. Роботите не се нуждаят от почивка, осигуровки или болнични, което ги прави идеалните работници за монотонни и опасни задачи. Тази промяна обаче налага и нов подход в дизайна на колите – частите ще се проектират така, че да са по-лесни за хващане от роботизирани ръце, а сложните кабелни снопове ще бъдат заменени от модулни панели.

Социалната цена на този прогрес обаче обещава сериозно напрежение. Макар анализаторите да твърдят, че хората все още ще са нужни за софтуерен надзор, поддръжка на системите и дизайн, хиляди нискоквалифицирани позиции са под пряка заплаха. Синдикатите, начело с влиятелния UAW в САЩ, вече се подготвят за „битката на века“, опитвайки се да защитят работните места в ерата на изкуствения интелект. През 2026 година въпросът вече не е дали роботите ще заменят хората, а колко бързо обществото и икономиката ще успеят да се адаптират към тази нова „тъмна“ индустриална реалност.