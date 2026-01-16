Новини
Технологии »
До пет години ще се появи първата автомобилна фабрика без хора

16 Януари, 2026 15:45 916 9

Експерти смятат, че това е бъдещето

До пет години ще се появи първата автомобилна фабрика без хора - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Автомобилната индустрия се намира на прага на най-радикалната трансформация в своята история, като според експерти от Gartner и Warburg Research сме само на пет години от появата на първите напълно автоматизирани заводи, в които не работи нито един човек. Тези съоръжения, наричани „тъмни фабрики“ (dark factories), вероятно ще дебютират в Китай до 2030 година, като компании като Xiaomi и Jetour вече оперират линии с почти нулева човешка намеса. Американската индустрия не изостава, като прогнозите сочат, че до края на десетилетието основните монтажни процеси в САЩ също ще бъдат изцяло в ръцете на роботите.

Това бъдеще вече не е научна фантастика, а планирана реалност за 2026 година. Tesla ускорява темпото с проекта Optimus, като планира да представи трето поколение (V3) на своя хуманоиден робот в следващите месеци и да стартира мащабно производство в Тексас. Междувременно Hyundai официално потвърди, че ще внедри хуманоидите Atlas на Boston Dynamics в новия си завод в Джорджия до 2028 година. Mercedes-Benz също не остава по-назад, тествайки робота Apollo от Apptronik в завода си в Берлин за логистични задачи и първичен качествен контрол

От икономическа гледна точка предимствата за производителите са огромни. Според консултантската фирма Accenture, пълната автоматизация може да съкрати разходите и времето за пускане на нов модел на пазара с до 50%. Роботите не се нуждаят от почивка, осигуровки или болнични, което ги прави идеалните работници за монотонни и опасни задачи. Тази промяна обаче налага и нов подход в дизайна на колите – частите ще се проектират така, че да са по-лесни за хващане от роботизирани ръце, а сложните кабелни снопове ще бъдат заменени от модулни панели.

Социалната цена на този прогрес обаче обещава сериозно напрежение. Макар анализаторите да твърдят, че хората все още ще са нужни за софтуерен надзор, поддръжка на системите и дизайн, хиляди нискоквалифицирани позиции са под пряка заплаха. Синдикатите, начело с влиятелния UAW в САЩ, вече се подготвят за „битката на века“, опитвайки се да защитят работните места в ерата на изкуствения интелект. През 2026 година въпросът вече не е дали роботите ще заменят хората, а колко бързо обществото и икономиката ще успеят да се адаптират към тази нова „тъмна“ индустриална реалност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пеласг

    3 1 Отговор
    Роботи щели да произвеждат други роботи (автономни коли).
    Браво!
    Еволюционен напредък....

    15:57 16.01.2026

  • 2 Ха ха ха

    9 0 Отговор
    А ЕС измисли капачки които не се отделят от бутилката.

    Коментиран от #3, #6, #9

    16:02 16.01.2026

  • 3 Хи хи

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха":

    Свобода за капачките, те не искат да стоят вързани като с вериги за бутилката !!

    16:11 16.01.2026

  • 4 Браво

    6 0 Отговор
    за какъв х ги пуснахме тия скакалци в цяла Европа, като сега ще се окаже, че до 2030 година няма да има човеци в заводите, колите и камионите и те ще се управляват сами т.н.?????????

    16:12 16.01.2026

  • 5 Илчо Мустакат

    3 0 Отговор
    И колите, които ще се произвеждат във фабриката без хора, ще са без шофьор. Перспективната цел е след внедряване решенията на ИИ, произведените коли да са и без пътници.😉

    16:19 16.01.2026

  • 6 Отец инжинер Петка

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха":

    Много е полезно това с капачките, докато пиеш си чешеш носа с капачката.

    16:29 16.01.2026

  • 7 Механик

    1 0 Отговор
    Искам да задам въпрос към всички шилета, дето се прехласват по такива новини.
    Въпросът е следният "Какво правим с хората, които в момента работят в тая индустрия" ?
    И понеже знам, че въпросните (шиленца) могат да мислят и са умнички, но ентусиазмът им пречи, ще им дам един пример:
    По време на моето детство, та чак до 90 и някоя си година на миналия век, минавайки през всяко едно село, човек можеше да види по поляните добрички животни, приличащи на зебри, но без да са разирани (точното наименование на животинките няма да напиша, защото сме демокрация и цензурата ще ме изтрие заради думата).
    Та, в къщите по селата с е появиха мото-блокове и тия животинки станаха ненужни. Сега от техният вид можете да видите само в зоопарка.
    Там ще идат и хората, когато станат ненужни.

    16:39 16.01.2026

  • 8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор
    Дано се появи и Народно събрание без животни! И то по-скоро!

    17:03 16.01.2026

  • 9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха":

    Това е за стимулиране на влизащите в клуба на богатите, да не събират капачки за благотворителност!

    17:10 16.01.2026