Новата литиева "печатница за пари" на Илон Мъск (ВИДЕО)

В свят, обсебен от електрическите автомобили и техните батерии, контролът върху суровините е новата златна треска. Илон Мъск, с характерната си смесица от визионерство и самонадеяност, отдавна проповядва, че бизнесът с литий е „лиценз за печатане на пари“. Сега Tesla превръща тези думи в реалност, откривайки първия си завод за преработка на литий в САЩ – събитие, което може да промени правилата на играта.

Покрай Корпус Кристи, Тексас, за по-малко от две години изникна съоръжение, което не просто преработва литий, а го прави по революционен начин. За разлика от традиционните, силно замърсяващи методи, заводът на Tesla използва технология за излужване и кристализация. Тази „зелена“ иновация минимизира образуването на токсични отпадъци, превръщайки сподумена (твърда литиево-съдържаща руда) в литиев хидроксид с качество, годно за батерии. Дори страничните продукти – пясък и варовик – намират приложение в строителството, което прави цялостния процес забележително устойчив.

Първото видео от завода, публикувано наскоро, показва машинария в действие и футуристичен пейзаж, сякаш изваден от научнофантастичен филм. Мъск отдавна твърди, че преработката на литий е по-голямото предизвикателство от добива, а новият завод е пряк отговор на това. Но докато основите са излети и машините бръмчат, остават много въпроси. Компанията мълчи кога производството ще достигне пълния си капацитет и как ще се справи с мащабирането – етапи, които традиционно се оказват най-големият подводен камък при подобни мащабни проекти.

Въпреки неизвестните, това е огромна стъпка към енергийната независимост на САЩ. Десетилетия наред Китай доминираше веригата за доставки на литий, превръщайки се в незаменим играч на глобалния пазар на батерии. Със собствено производство на литиеви суровини Tesla не само си осигурява стабилен ресурс за своите гигафабрики, но и дава сигнал на други компании да последват примера ѝ. Пълната независимост може да е далеч, но първата крачка е направена. И ако Мъск е прав, тази крачка е като да откриеш печатарска машина за пари в задния си двор.