Nothing пуска розов смартфон

Nothing се готви да внесе цвят в типично монохромната си продуктова гама. Преди официалното глобално представяне на „Built Different” на 5 март, производителят базиран в Лондон, разкри напълно Phone (4a) в впечатляваща нова розова цветова гама. Според дизайнерския екип на Nothing, розовият нюанс е постигнат чрез оцветяване на смолата и стъклото, създавайки ефект на „десатурирано червено“, който запазва характерната за марката прозрачност, като същевременно предлага усещане за дълбочина.

Освен естетиката, Phone (4a) въвежда значителна промяна в хардуера с дебюта на Glyph Bar. Заменяйки кръглите LED ленти на предшествениците си, Glyph Bar се състои от шест (плюс един червен акцент) квадратни модула, разположени вдясно от камерата. Всеки квадрат съдържа девет индивидуално контролируеми мини-LED диода – общо десетки светлинни точки – които според Nothing са с 40% по-ярки и предлагат по-„неутрална, без размазване“ светлина. Тази нова конфигурация е проектирана да бъде по-малко разсейваща, като същевременно предлага по-прецизен контрол за известия и Glyph Toys.

Позиционирана като премиум средна класа, серията Phone (4a) има за цел да запълни празнината между „серията A“ и флагманското преживяване. Потвърдено е, че както стандартният (4a), така и (4a) Pro ще работят с Qualcomm Snapdragon, като изтеклите информации сочат към 7s Gen 4 SoC.

Модулът на камерата с форма на хапче съдържа тройна система с 50-мегапикселов основен сензор, 50-мегапикселов телеобектив с 3,5-кратно оптично увеличение (значителен скок в сравнение с 3a) и 8-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив.

Очаква се устройството да се захранва от масивна 5400 mAh батерия, поддържаща 50 W бързо кабелно зареждане. Потребителите ще взаимодействат с 6,7-инчов (6,8-инчов за Pro) 1,5K AMOLED дисплей с честота на опресняване 120Hz (или 144Hz за Pro) и максимална яркост до 4000 нита.

Phone (4a) и Phone (4a) Pro ще дебютират официално на 5 март. Въпреки че официалните цени все още не са обявени, компанията намекна, че моделите от 2026 година може да претърпят леко увеличение на цената поради покачващите се разходи за компоненти, особено за RAM паметта. Освен в розово и бяло, устройствата се очаква да се предлагат и в черно, синьо и нов вариант с жълти акценти.