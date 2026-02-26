BYD започна поставянето на станции с мощност от 1 мегават

Световният лидер в производството на електрически автомобили BYD започна изграждане на най-мощната инфраструктура за зареждане в света. Към края на февруари 2026 година BYD официално премина от фазата на прототипите към активното разгръщане на своите станции за „мегават флаш зареждане“. Тези привличащи погледа станции в синьо вече се появяват в големите китайски градове, сигнализирайки за нова ера, в която времето за зареждане най-накрая се доближава до скоростта на традиционното зареждане с бензин.

Станциите на BYD са изградени на базата на архитектурата „Triple 1,000“: 1000 волта, 1000 ампера и 1000 kW (1 мегават) постоянна мощност. За да го поставим в перспектива, тази система може да зарежда батерията достатъчно бързо, за да добави 2 километра пробег всяка секунда. За средностатистическия пътуващ, петминутно зареждане осигурява около 400 километра пробег, което ефективно премахва основната пречка за приемането на електромобилите.

Преместването на мегават енергия генерира огромна топлина, която BYD управлява чрез сложна течно охлаждаща верига, която се простира от сърцевината на станцията през кабела и чак до „пистолета“ за зареждане. Станциите разполагат с уникална система от ролки. Това държи тежките, течно охлаждани кабели над земята, което ги прави леки за потребителя и предотвратява повреждането или замърсяването на оборудването.

Чрез използването на два порта за зареждане на едно превозно средство, Super e-Platform на BYD може да раздели огромното електрическо натоварване, което позволява дори на Blade батериите от настоящото поколение да приемат по-високи токове, без да повредят химичния състав на клетките.

За да се гарантира, че тези 1 MW импулси не повредят местните електропреносни мрежи, всяка станция действа като гигантски „резервоар за енергия“. Те използват технология за изглаждане на пиковете, за да съхраняват енергия през нощта, когато търсенето е ниско, и да я разтоварват през деня, за да поддържат сесиите за бързо зареждане, без да натоварват инфраструктурата на електроразпределителната мрежа.

Преминаването на BYD към собствена мрежа за зареждане е пряк отговор на амбициозните ѝ планове за продажби. Анализаторите на Deutsche Bank прогнозират, че тази инфраструктурна стъпка ще доведе до 4,9 милиона продажби на автомобили на BYD през 2026 година, което представлява 6% увеличение на годишна база.

В момента компанията се движи към първоначалната си цел от 4000 флагмански станции за бързо зареждане, подкрепени от допълнителни 15 000 сателитни станции чрез партньорства с Xiaoju Charging и LongShine. Шофьорите в Европа няма да трябва да чакат дълго, за да видят сините станции. BYD потвърди плановете си да инсталира около 3000 станции за бързо зареждане на европейския континент до края на тази година, което съвпада с пускането на пазара на моделите от следващото поколение на серията Ocean.