Изкуството да разчетеш етикета на маслото или какво всъщност наливате в двигателя си?

На фона на заливащия пазара поток от нови и често непознати марки моторни масла, разчитането на ситния шрифт върху тубата се превръща в критично умение за всеки собственик на автомобил. Оказва се, че между гръмките обещания на етикета и реалното признание от страна на автомобилните инженери зее сериозна терминологична пропаст. За да не се окаже двигателят ви в ролята на опитно зайче, е жизненоважно да разграничавате маркетинговия плам от официалния технически лиценз.

Един от най-често срещаните капани е надписът „отговаря на стандартите“ (meets requirements)

Звучи успокояващо, нали? В действителност обаче това е просто декларация от страна на самия производител на маслото. С други думи, компанията твърди, че е провела собствени изследвания и вярва, че продуктът ѝ е качествен. Тук липсва външен контрол, което изисква голяма доза доверие към конкретния бранд.

Съвсем различна е тежестта на фразата „официално одобрено“ (officially approved)

Този етикет сигнализира, че смазочната течност е преминала през ситото на независими регулатори, като например Американския петролен институт (API). Когато видите подобна маркировка, можете да бъдете сигурни, че маслото е преминало пълния цикъл от лабораторни и полеви тестове, за да заслужи своя лиценз.

Най-високото стъпало в йерархията обаче заемат термините „Одобрение“ или „Approval“

Тук вече не става въпрос за общи стандарти, а за директна благословия от инженерите на конкретния автомобилен производител. Това означава, че формулата е тествана в двигателите на съответната марка и е доказала, че ги предпазва оптимално. Обратното на това е подвеждащото „препоръчително за“ (recommended for) – фраза, която загатва, че съставът би трябвало да е подходящ, но реални тестове от страна на автомобилния гигант никога не са провеждани.

Освен внимателното четене на етикетите, съвременните условия на експлоатация налагат и преосмисляне на сервизните интервали. Родните пътища, често придружени от прах, екстремни зимни температури и изтощително висене в градските задръствания, попадат в графата „тежки условия“. В такива ситуации стриктното спазване на предписаните от производителя километри може да изиграе лоша шега. Опитното око на специалиста съветва да не чакате последния момент, а да следите за вискозитета и цвета на маслото, защото навременната смяна е най-евтината застраховка за здравето на вашия мотор.