Изкуството да разчетеш етикета на маслото или какво всъщност наливате в двигателя си?

5 Февруари, 2026 10:47 1 412 4

  • моторно масло-
  • етикет-
  • съвети

Терминологичният лабиринт на моторните масла и кога е настъпил моментът за задължително посещение в сервиза

Изкуството да разчетеш етикета на маслото или какво всъщност наливате в двигателя си? - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

На фона на заливащия пазара поток от нови и често непознати марки моторни масла, разчитането на ситния шрифт върху тубата се превръща в критично умение за всеки собственик на автомобил. Оказва се, че между гръмките обещания на етикета и реалното признание от страна на автомобилните инженери зее сериозна терминологична пропаст. За да не се окаже двигателят ви в ролята на опитно зайче, е жизненоважно да разграничавате маркетинговия плам от официалния технически лиценз.

Един от най-често срещаните капани е надписът „отговаря на стандартите“ (meets requirements)

Звучи успокояващо, нали? В действителност обаче това е просто декларация от страна на самия производител на маслото. С други думи, компанията твърди, че е провела собствени изследвания и вярва, че продуктът ѝ е качествен. Тук липсва външен контрол, което изисква голяма доза доверие към конкретния бранд.

Съвсем различна е тежестта на фразата „официално одобрено“ (officially approved)

Този етикет сигнализира, че смазочната течност е преминала през ситото на независими регулатори, като например Американския петролен институт (API). Когато видите подобна маркировка, можете да бъдете сигурни, че маслото е преминало пълния цикъл от лабораторни и полеви тестове, за да заслужи своя лиценз.

Най-високото стъпало в йерархията обаче заемат термините „Одобрение“ или „Approval“

Тук вече не става въпрос за общи стандарти, а за директна благословия от инженерите на конкретния автомобилен производител. Това означава, че формулата е тествана в двигателите на съответната марка и е доказала, че ги предпазва оптимално. Обратното на това е подвеждащото „препоръчително за“ (recommended for) – фраза, която загатва, че съставът би трябвало да е подходящ, но реални тестове от страна на автомобилния гигант никога не са провеждани.

Освен внимателното четене на етикетите, съвременните условия на експлоатация налагат и преосмисляне на сервизните интервали. Родните пътища, често придружени от прах, екстремни зимни температури и изтощително висене в градските задръствания, попадат в графата „тежки условия“. В такива ситуации стриктното спазване на предписаните от производителя километри може да изиграе лоша шега. Опитното око на специалиста съветва да не чакате последния момент, а да следите за вискозитета и цвета на маслото, защото навременната смяна е най-евтината застраховка за здравето на вашия мотор.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алексия

    2 0 Отговор
    Онзи ден се опитах да гадая между шампоан и балсам з а коса !!! На всякакъв друг език пишеше но не и на български !!! И колко още такива случай, трябва да си медиум 😄😄😄

    Коментиран от #2

    11:22 05.02.2026

  • 2 си дзън

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Алексия":

    Нали е писало на руски. Какъв ти е проблемът? Българите знаят английски.

    11:43 05.02.2026

  • 3 Ооо0

    3 1 Отговор
    Аз в мойто ДВГ наливам само отлежало, червено вино!!!

    12:16 05.02.2026

  • 4 Един

    0 0 Отговор
    Факт: това което пише на етикета НЕ винаги отговаря на съдържанието. А съдържанието може дори да не оргиналното съдържание. И от най-голямо значение е КОЙ и КАКВО ти налива в двигателя! (В сервиза виждаш ли това ?)

    08:52 06.02.2026