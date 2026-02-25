Европейци ходят до САЩ, за да купуват твърди дискове – така е много по-евтино

Глобалният дефицит на чипове и възходът на изкуствения интелект доведоха до нов, неочакван феномен: „технологичен туризъм“ през Океана. Британски потребител на социалната мрежа Reddit предизвика вълна от дискусии, след като изчисли, че му е по-изгодно да прелети разстоянието от Лондон до Ню Йорк, за да си купи твърди дискове, отколкото да ги поръча от местен търговец. Оказва се, че разликата в цените на хардуера между Европа и САЩ е толкова драстична, че дори с включени самолетни билети и хотел, крайната сметка излиза с хиляди по-малко.

Главният герой в историята, u/cgtechuk, следял цените на професионалните 28 TB дискове Seagate IronWolf, които в Обединеното кралство достигат абсурдните 980 долара (около 831 евро) за брой. За сравнение, в големите американски вериги като Best Buy същият компонент се предлага за 610 долара (приблизително 517 евро). При покупка на десет такива устройства, спестената сума набъбва до над 3700 долара (около 3138 евро) – цифра, която превръща една ваканция в Ню Йорк в напълно безплатно „бонус“ преживяване.

Математиката зад пътуването е желязна. Двупосочен полет от Лондон стартира от около 700 долара (приблизително 594 евро), а дори с разходите за нощувка, чистата печалба на потребителя възлиза на близо 2000 долара (около 1696 евро). За да се застрахова срещу дефекти, той дори заснел видео на разопаковането и тествал капацитета на дисковете още в хотелската стая, преди да се отправи обратно към Европа.

Тази пазарна аномалия се дължи на факта, че цените на твърдите дискове са скочили с 46% само за последната година, а гиганти като Western Digital вече обявиха, че производствените им мощности са запълнени за цялата 2026 г. В условията на глад за пространство за съхранение на данни, Европа изглежда понася най-тежкия удар от поскъпването, принуждавайки ентусиастите да търсят креативни, макар и малко екстремни начини да заобиколят икономическата логика на местните пазари.