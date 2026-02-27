Населението на Истанбул продължава да расте и според последни данни на ТЮРКСТАТ, свързани с броя на гражданите с постоянен адрес в Турция, в края на миналата година то достига общо 15 754 053 души, съобщават турски медии. Данните сочат още, че населението на страната вече официално надхвърля 86 милиона души, предаде БТА.

Според официалните данни, цитирани от сайта „Тюркийе тудей“, през 2025 г. населението на Истанбул се е увеличило с 52 451 души. В същото време броят на жителите с постоянен адрес в истанбулската община Есенюрт е достигнал малко над 1 милион души, с което тя се е превърнала в първата община в историята на Турция с повече от милион граждани.

Към момента населението на Истанбул е по-голямо от това на девет европейски държави – Белгия, Швеция, Чехия, Гърция, Португалия, Унгария, Австрия, Швейцария и България, както и от това на Йордания, Израел, Ливан, ОАЕ, Либия, Парагвай и Уругвай, отбелязва още медията.

На фона на нарастването на Истанбул, който запазва първото си място като най-голям град в страната, общото население на Турция се е увеличило с 427 224 души и вече достига 86 092 168 души, отбелязва „Дейли сабах“.

Средната гъстота на населението в страната пък е 112 души на квадратен километър, като най-гъсто населен е окръг Истанбул (2943 души на квадратен километър), а най-рядко населен – окръг Тунджели (11 души на квадратен километър), сочат още данните.

Мъжете съставляват 50,02 процента от населението на Турция, а жените – 49,98. Делът на населението в трудоспособна възраст 15-64 години се увеличава до 68,5 процента от общото население, докато делът на децата на възраст 0-14 години намалява до 20,4 процента. В същото време населението на възраст над 65 години нараства до 11,1 процента, се посочва още в публикуваните данни.