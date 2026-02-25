Samsung представи новите си слушалки, които "сканират" ухото ви

Samsung официално представи серията Galaxy Buds4, заедно с гамата Galaxy S26 в Сан Франциско. Tези нови носими устройства също залагат основно на новите функции управлявани от изкуствен интелект, подобно на смартофните.

Независимо дали предпочитате сигурното прилягане на Buds4 Pro или лекия, отворен дизайн на стандартните Buds4, най-новите усилия на Samsung се фокусират върху философията за „прецизно изчислено удобство“ – подкрепена от хиляди симулации на формата на ухото и милиони данни от потребители.

Galaxy Buds4 Pro поемат техническото лидерство с преработена двупосочна система от високоговорители. Новият, по-широк буфер увеличава ефективната площ на излъчване на звука с почти 20%, което води до по-дълбок и по-естествен бас, без да се добавя обем към слушалката. В комбинация с 24-битова/96 kHz UHQ аудио поддръжка, резултатът е подобрено качество на звука, което улавя най-фините нюанси на записа.

Интелигентността е вградена в хардуера чрез усъвършенствана система Adaptive ANC и EQ. При модела Pro слушалките не само блокират шума, но и анализират формата на ухото на потребителя и околната среда в реално време. Независимо дали се движите в шумно метро или по ветровита улица, вътрешните алгоритми динамично регулират настройките на честотата, за да гарантират, че подкастът или плейлистът ви остават незасегнати.

За първи път потребителите могат да имат достъп до AI асистенти като Bixby, Google Gemini и Perplexity изцяло без да използват ръцете си. Особено забележителна функция за Buds4 Pro е контролът „Head Gesture“, който позволява на потребителите да приемат обаждания или да взаимодействат с Bixby чрез интуитивни движения на главата.

Използвайки машинно обучение и супершироколентови (SWB) модели, слушалките ефективно изолират гласа ви от фоновия шум, така че телефонните разговори в препълнен ресторант звучат, сякаш сте в тиха стая.

Samsung пуска серията Buds4 с агресивна кампания за предварителни поръчки, която ще се проведе от 25 февруари до 10 март. През този период клиентите могат да спестят 10% от цената на новите слушалки, ако ги закупят заедно с устройство от серията Galaxy S26.

И двата модела се предлагат в класическо черно и бяло с изтънчено матово покритие. За тези, които търсят нещо наистина отличително, вариантът „Pink Gold“ се предлага ексклузивно онлайн.