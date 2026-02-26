Apple представя първия MacBook със сензорен екран още тази година

Слуховете от Купертино сочат към стратегия за стратегическо разделяне на MacBook Pro през 2026 година. Докато любителите на високата производителност могат да очакват незабавно увеличение на мощността, тези, които чакат преработка на дизайна, ще трябва да държат портфейлите си затворени до последните месеци на годината.

Според Марк Гурман и вътрешни изтичания на информация, Apple се движи към двуетапно пускане на пазара за новите си лаптопи. Първата фаза започва още следващата седмица, вероятно на събитие, за което се говори, че ще се състои на 4 март, където очакваме усъвършенствана версия на настоящото шаси, в което са вградени новите чипове M5 Pro и M5 Max. Тези модели (J714 и J716) ще запазят съществуващите mini-LED дисплеи, но ще се фокусират върху значителна архитектурна промяна към модулни CPU и GPU блокове за по-добра AI обработка. Наред с тях се очаква да дебютира и нов MacBook от входно ниво (J700), който вероятно ще бъде най-достъпният модел в гамата от 12-инчовата ера на MacBook.

Истинската новост обаче идва в края на 2026 година с представянето на моделите K114 и K116. Те представляват първата стъпка на Apple в областта на лаптопите със сензорен екран, с което ефективно се слага край на дългогодишната забрана на Стив Джобс за „вертикален сензорен екран”.

Когато екранът засече пръст, а не курсор, елементи от потребителския интерфейс като лентата с менюта автоматично се разширяват и добавят подложка, за да се създадат по-големи, удобни за докосване икони. Докосването ще активира нов тип меню, което „разцъфва“ около пръста, предлагайки специфични за докосване преки пътища, без да се налага на потребителя да навигира в традиционните падащи менюта. Този преработен дизайн в края на 2026 година ще отбележи и края на ерата на „нотча” за Mac. Очаква се Apple да премине към OLED панели от 8-мо поколение за по-добър контраст и по-тънки дисплеи.