Xiaomi осъди журналисти за разпространение на фалшиви новини

Китайският технологичен гигант Xiaomi, който разтърси автомобилния свят със своя електрически седан SU7, постигна знакова победа в съда срещу разпространението на дезинформация. Правният отдел на компанията обяви триумфа си в дело срещу популярната местна медия AutoReport (известна в Китай като „AutoReport Automotive News“). Решението на магистратите е категорично: медията е накърнила бизнес репутацията и имиджа на Xiaomi чрез системно публикуване на невярна и унизителна информация.

В хода на съдебното производство бе установено, че AutoReport е използвала своите канали в множество онлайн платформи, за да тиражира материали, лишени от фактическа база. Съдът подчерта, че статиите са съдържали изопачени факти и откровено обиден тон, което директно нарушава законовото право на компанията да защитава своя публичен образ. Това решение е ясен сигнал към „жълтите медии“ в Китай, че агресивният и непроверен кликбейт може да има тежки финансови последици.

Като възмездие за нанесените щети, ответникът е длъжен не само незабавно да премахне всички спорни публикации, но и да поднесе официално публично извинение на Xiaomi. Най-сериозният удар обаче е финансовата санкция – медията трябва да изплати обезщетение в размер на 5 милиона юана, което по актуален курс се равнява на приблизително 616 000 евро.

Този съдебен прецедент идва в момент, когато Xiaomi агресивно разширява присъствието си на пазара на електромобили и демонстрира нулева толерантност към опитите за манипулиране на общественото мнение чрез фалшиви новини. Изглежда, че Лей Дзюн и неговият екип са решени да защитават позициите на марката не само с иновации на пътя, но и с желязна юридическа ръка в съдебната зала.