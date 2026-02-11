Новини
Какви доказателства ви трябват при спор с друг шофьор?

11 Февруари, 2026 09:32 1 926 4

  • видеорегистратор-
  • птп-
  • съвети

И защо видеорегистраторът е от особена важност

Какви доказателства ви трябват при спор с друг шофьор? - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато се случи пътен инцидент, първият въпрос често е: „Кой е виновен?“ И макар че в някои случаи ситуацията е очевидна, в много други – нещата се усложняват. Паметта не е надежден свидетел, а думите „ти мина на червено“ срещу „не, ти ме засече“ рядко водят до справедливо решение. В такива моменти доказателствата са от решаващо значение.

1. Снимки и видео от мястото на инцидента

Колкото по-рано документирате случилото се, толкова по-добре. Заснемете:
позицията на автомобилите след удара;
маркировка, знаци, светофари;
евентуални следи от спирачен път;
щети по автомобилите.
Снимките от телефон често са достатъчни за базово описание, но видео материалът (особено от момента на инцидента) има много по-голяма тежест – особено ако се стигне до спор или съдебен процес.

2. Свидетелски показания

Ако има очевидци, е важно да вземете контакт с тях на място – име, телефон, евентуално кратко обяснение какво са видели. Често хората си тръгват бързо, а без свидетел ситуацията се превръща в „дума срещу дума“.

3. Запис от видеорегистратор

Това вече се превръща в най-надеждното доказателство при спорове – особено когато записът е ясен и показва самия момент на инцидента.
Дори ако няма ПТП, видеото може да послужи за подаване на сигнал при агресивно поведение, преминаване на червено или други нарушения.

4. Протокол от полиция / документи от КАТ

Ако на място идва полиция, уверете се, че е съставен протокол.

Как новите технологии улесняват процеса?

Все повече шофьори използват видеорегистратори, но не всички модели са еднакво удобни. Повечето изискват ръчно търсене на кадрите и прехвърляне през USB, преди да може да се подаде сигнал. Едно от най-ефективните такива устройства е Амарант видеорегистратор, който запазва последните 60 секунди с гласова команда, без нужда от ровене в часове записи и който е съвместим с Android Auto и Apple CarPlay. Този видеорегистратор разрешава бързо и лесно да свалите клиповете на телефонът ви и да ги споделите в социалните мрежи, като видеата могат да се свалят директно от приложението, и да бъдат споделени в социалните медии.

Когато става дума за отговорност на пътя, е добре да не разчитаме само на паметта или на случайността. Доказателствата – особено обективните, като видеозапис – могат да бъдат решаващи не само за установяване на вина, но и за вашата собствена защита.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Секта на жигитите будисти

    0 0 Отговор
    След фалшивите видеа с изкуствен интелект, вече дори и това няма да помогне.

    10:00 11.02.2026

  • 2 Факт

    0 0 Отговор
    Първо се обаждате на 112 за да се регистрира птп , че после да не стане от невинен виновен

    10:01 11.02.2026

  • 3 Благодарим

    2 1 Отговор
    За рекламата на амарант!

    10:02 11.02.2026

  • 4 Уха

    0 0 Отговор
    МВР са най надеждни за вземани на кинти и продажба на дрога. За друго не ги търсете.

    10:10 11.02.2026