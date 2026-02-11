Какви доказателства ви трябват при спор с друг шофьор?

Когато се случи пътен инцидент, първият въпрос често е: „Кой е виновен?“ И макар че в някои случаи ситуацията е очевидна, в много други – нещата се усложняват. Паметта не е надежден свидетел, а думите „ти мина на червено“ срещу „не, ти ме засече“ рядко водят до справедливо решение. В такива моменти доказателствата са от решаващо значение.

1. Снимки и видео от мястото на инцидента

Колкото по-рано документирате случилото се, толкова по-добре. Заснемете:

позицията на автомобилите след удара;

маркировка, знаци, светофари;

евентуални следи от спирачен път;

щети по автомобилите.

Снимките от телефон често са достатъчни за базово описание, но видео материалът (особено от момента на инцидента) има много по-голяма тежест – особено ако се стигне до спор или съдебен процес.

2. Свидетелски показания

Ако има очевидци, е важно да вземете контакт с тях на място – име, телефон, евентуално кратко обяснение какво са видели. Често хората си тръгват бързо, а без свидетел ситуацията се превръща в „дума срещу дума“.

3. Запис от видеорегистратор

Това вече се превръща в най-надеждното доказателство при спорове – особено когато записът е ясен и показва самия момент на инцидента.

Дори ако няма ПТП, видеото може да послужи за подаване на сигнал при агресивно поведение, преминаване на червено или други нарушения.

4. Протокол от полиция / документи от КАТ

Ако на място идва полиция, уверете се, че е съставен протокол.

Как новите технологии улесняват процеса?

Все повече шофьори използват видеорегистратори, но не всички модели са еднакво удобни. Повечето изискват ръчно търсене на кадрите и прехвърляне през USB, преди да може да се подаде сигнал. Едно от най-ефективните такива устройства е Амарант видеорегистратор, който запазва последните 60 секунди с гласова команда, без нужда от ровене в часове записи и който е съвместим с Android Auto и Apple CarPlay. Този видеорегистратор разрешава бързо и лесно да свалите клиповете на телефонът ви и да ги споделите в социалните мрежи, като видеата могат да се свалят директно от приложението, и да бъдат споделени в социалните медии.

Когато става дума за отговорност на пътя, е добре да не разчитаме само на паметта или на случайността. Доказателствата – особено обективните, като видеозапис – могат да бъдат решаващи не само за установяване на вина, но и за вашата собствена защита.