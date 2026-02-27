Рецепта на деня: Скариди по турски за 15 минути

Необходими продукти:

скариди (почистени, сурови) - 500 г;

краве масло - 60 г;

зехтин - 2 с.л.;

чесън - 4 скилидки;

лют червен пипер - 1/2 ч.л.;

червен пипер - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/3 ч.л.;

сол - на вкус;

лимонов сок - 2 с.л.;

магданоз - 2 с.л. ситно нарязан;

кашкавал или моцарела - 80 г.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 200°C. Скаридите се измиват добре и се подсушават с кухненска хартия.

В тиган се загряват зехтинът и половината от маслото. Добавя се ситно нарязаният чесън и се запържва за кратко, докато освободи аромат, без да покафенява.

Скаридите се добавят в тигана и се готвят 2-3 минути, докато леко променят цвета си. Подправят се със сол, черен пипер, червен пипер и лют пипер, разбъркват се добре и се свалят от огъня.

Скаридите заедно със соса се прехвърлят в глинен или огнеупорен съд. Отгоре се разпределя останалото масло на малки парченца и се поливат с лимоновия сок. По желание се поръсват с настърган кашкавал или моцарела.

Съдът се поставя във фурната и ястието се пече около 10-12 минути, докато маслото започне да къкри, а кашкавалът се разтопи и леко се зачерви.

След изваждане се поръсва със ситно нарязан магданоз и се поднася веднага, докато е горещо и ароматно.

Поднася се с пресен хляб, пиде или ориз, пише gotvach.bg.