Рецепта на деня: Скариди по турски за 15 минути
  Тема: Какво да сготвя

27 Февруари, 2026 10:05 836 8

  • скариди-
  • турска кухня-
  • морски дарове-
  • аламинут-
  • фурна-
  • какво да сготвя

Чудесен аламинут за любителите на морски дарове

Рецепта на деня: Скариди по турски за 15 минути - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • скариди (почистени, сурови) - 500 г;
  • краве масло - 60 г;
  • зехтин - 2 с.л.;
  • чесън - 4 скилидки;
  • лют червен пипер - 1/2 ч.л.;
  • червен пипер - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/3 ч.л.;
  • сол - на вкус;
  • лимонов сок - 2 с.л.;
  • магданоз - 2 с.л. ситно нарязан;
  • кашкавал или моцарела - 80 г.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 200°C. Скаридите се измиват добре и се подсушават с кухненска хартия.

В тиган се загряват зехтинът и половината от маслото. Добавя се ситно нарязаният чесън и се запържва за кратко, докато освободи аромат, без да покафенява.

Скаридите се добавят в тигана и се готвят 2-3 минути, докато леко променят цвета си. Подправят се със сол, черен пипер, червен пипер и лют пипер, разбъркват се добре и се свалят от огъня.

Скаридите заедно със соса се прехвърлят в глинен или огнеупорен съд. Отгоре се разпределя останалото масло на малки парченца и се поливат с лимоновия сок. По желание се поръсват с настърган кашкавал или моцарела.

Съдът се поставя във фурната и ястието се пече около 10-12 минути, докато маслото започне да къкри, а кашкавалът се разтопи и леко се зачерви.

След изваждане се поръсва със ситно нарязан магданоз и се поднася веднага, докато е горещо и ароматно.

Поднася се с пресен хляб, пиде или ориз, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ега

    2 3 Отговор
    Не пипнем тия буболечки...

    10:07 27.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 бою циганина

    7 1 Отговор
    още 10 турски новини и планът е изпълнен, алау акбар

    10:12 27.02.2026

  • 4 Механик

    5 0 Отговор
    Рецептата става само за запълване на място в сайта.
    Според вас, колко от нас ще се затичат за скариди? Да не говорим па и "по турски"? Цена за порция къде 30 лв.
    Ползвайте по-простички и по ориентирани към българския вкус рецепти.
    Рядко, но съм попадал на сполучливи попаднеия тука. Вярно, че изключително рядко, но все пак...

    10:14 27.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 кой му дреме

    2 6 Отговор
    a българин на турски значи мошеник, бандит, лош човек

    10:17 27.02.2026

  • 7 Бон апети

    1 0 Отговор
    Скаридите са животни, които живеят на дъното и се хранят с отпадъци, с разлагаща се материя и други гнусотии. Затова понякога имат странен привкус. - ТАКА поне пишат западните кулинарии.На мен ми приличат на едни бели дебели червеи, дтто живеят в торищата гнус и отврат.

    11:08 27.02.2026

  • 8 Крадени не са турски

    1 0 Отговор
    Всички турски рецепти за морски дарове са крадени от османската империя. Скаридите, октоподи и риба, са се готвели и преди 2500 години, от племенната в Италия, преди Римската империя, Крит ,гръцките полиси, финикийците в Ливан, египтяните, берберски племена в Мароко и други. Когато племената по средиземноморието са ги готвели, тюрките още са били в степите на Азия.

    11:15 27.02.2026