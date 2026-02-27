Рецепта на деня: Скариди по турски за 15 минути

Необходими продукти:
- скариди (почистени, сурови) - 500 г;
- краве масло - 60 г;
- зехтин - 2 с.л.;
- чесън - 4 скилидки;
- лют червен пипер - 1/2 ч.л.;
- червен пипер - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1/3 ч.л.;
- сол - на вкус;
- лимонов сок - 2 с.л.;
- магданоз - 2 с.л. ситно нарязан;
- кашкавал или моцарела - 80 г.
Начин на приготвяне:
Фурната се загрява на 200°C. Скаридите се измиват добре и се подсушават с кухненска хартия.
В тиган се загряват зехтинът и половината от маслото. Добавя се ситно нарязаният чесън и се запържва за кратко, докато освободи аромат, без да покафенява.
Скаридите се добавят в тигана и се готвят 2-3 минути, докато леко променят цвета си. Подправят се със сол, черен пипер, червен пипер и лют пипер, разбъркват се добре и се свалят от огъня.
Скаридите заедно със соса се прехвърлят в глинен или огнеупорен съд. Отгоре се разпределя останалото масло на малки парченца и се поливат с лимоновия сок. По желание се поръсват с настърган кашкавал или моцарела.
Съдът се поставя във фурната и ястието се пече около 10-12 минути, докато маслото започне да къкри, а кашкавалът се разтопи и леко се зачерви.
След изваждане се поръсва със ситно нарязан магданоз и се поднася веднага, докато е горещо и ароматно.
Поднася се с пресен хляб, пиде или ориз, пише gotvach.bg.
1 Ега
10:07 27.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 бою циганина
10:12 27.02.2026
4 Механик
Според вас, колко от нас ще се затичат за скариди? Да не говорим па и "по турски"? Цена за порция къде 30 лв.
Ползвайте по-простички и по ориентирани към българския вкус рецепти.
Рядко, но съм попадал на сполучливи попаднеия тука. Вярно, че изключително рядко, но все пак...
10:14 27.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 кой му дреме
10:17 27.02.2026
7 Бон апети
11:08 27.02.2026
8 Крадени не са турски
11:15 27.02.2026