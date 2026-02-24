Новини
Технологии »
Това са най-продаваните смартфони в Европа през 2025-та

Това са най-продаваните смартфони в Европа през 2025-та

24 Февруари, 2026 11:20

Samsung води класирането

Това са най-продаваните смартфони в Европа през 2025-та - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung е лидер на европейския пазар на смартфони през 2025 година с 46,6 милиона продадени устройства и 35% пазарен дял, разкриват новите данни на Omdia. Apple е на второ място с 36,9 милиона устройства и 27% пазарен дял, а Xiaomi е на трето място с 21,8 милиона продадени устройства и 16% пазарен дял. Motorola се класира на четвърто място със 7,7 милиона продадени устройства и 6% пазарен дял, а Honor за първи път влезе в топ 5 с 3,8 милиона продадени устройства, което представлява 3% пазарен дял.

Apple и Honor бяха единствените марки в топ 5, които отбелязаха ръст в сравнение с 2024 година,като се увеличиха съответно с 6% и 4%. И двете компании постигнаха най-високите си продажби на континента през миналата година. За разлика от тях, Xiaomi отбеляза 1% спад в доставките, а Motorola – 5%. По-малките марки като Nothing и Fairphone отбелязаха двуцифрен ръст, въпреки че общият европейски пазар спадна с 1% до 134,2 милиона устройства, което представлява около 10,8% от глобалните доставки на смартфони.

През последното тримесечие на 2025 година Apple излезе начело с 13,4 милиона доставки и 34% пазарен дял, изпреварвайки Samsung с 12,4 милиона единици и 31% пазарен дял. През този тримесечен период Honor отбеляза най-значителния ръст на годишна база от 24%, следван от Motorola с 13% и Samsung с 10%.

Samsung Galaxy A56 беше най-продаваният модел в Европа през 2025 година, следван от iPhone 16 и Galaxy A16. Топ 10 се доминираше изцяло от Apple и Samsung, като Apple заема шест места, а Samsung – останалите четири.


  • 1 мафиози

    3 3 Отговор
    е гати и лидера ако ще и 50 процента повече да продава къде е Samsung A16 къде е Iphone 16 има няма разлика от 700 евро :D

    11:41 24.02.2026