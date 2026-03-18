Ето как Браим Диас разбра по време на мача на Реал с Манчестър Сити, че е шампион на Африка - ВИДЕО

Във футбола често се случва неочакваното да преобърне съдбата на играчите – и точно това преживя Браим Диас, полузащитникът на Реал Мадрид, който получи изненадваща новина по време на реванша срещу Манчестър Сити в Шампионската лига.

Докато Диас напускаше терена в 69-ата минута, отстъпвайки място на завърналия се след контузия Килиан Мбапе, камерите уловиха неподправената му емоция. Причината? Току-що бе научил, че е обявен за шампион на Африка – новина, която го застигна буквално на скамейката.

Решението идва след като Африканската футболна конфедерация (CAF) официално присъди служебна загуба на Сенегал във финала на турнира срещу Мароко. Два месеца след драматичния мач, в който сенегалците напуснаха демонстративно терена след спорна дузпа, ръководството на CAF се позова на член 84 от регламента – правило, което предвижда тежки санкции при напускане на терена преди последния съдийски сигнал.

За Браим Диас тази развръзка има особено значение. Във финалния сблъсък той пропусна решаваща дузпа в добавеното време, а Сенегал триумфира след продължения. Тогава халфът изпита горчивината на пропуснатия шанс да донесе трофея на своята страна. Сега обаче, съдбата му поднесе неочакван реванш – и то в момент, когато никой не го очакваше.

През този сезон Диас се утвърди като ключова фигура за Реал Мадрид, особено в отсъствието на Мбапе. В първия осминафинал срещу Манчестър Сити той се отличи с асистенция за третия гол на Федерико Валверде при убедителната победа с 3:0 в Мадрид.

На Купата на Африка пък техничният полузащитник отбеляза цели пет попадения, доказвайки класата си на международната сцена. Така, чрез неочакван административен обрат, Браим Диас се превърна в африкански шампион.

This is the first time Brahim Diaz got the information that Morocco has been awarded the AFCON trophy, priceless reaction



— Miss ADEL🦋🦚🌹 (@a_derll) March 18, 2026