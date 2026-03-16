Разкриха очакваната цена на сгъваемия iPhone

С наближаването на 50-годишнината на Apple, отдавна обсъжданият iPhone Fold най-накрая преминава от патентни скици към производствената линия. След поредица от изтекли информации от веригата за доставки се очертава ясна картина за най-скъпото мобилно устройство на Apple до момента. Позиционирано като „супер-премиум“ допълнение към предстоящата серия iPhone 18 Pro, устройството се очаква да бъде пуснато на пазара през септември тази година с фокус върху намаляване на разликата между iPhone и iPad.

Изтеклите цени от информатора Instant Digital в Weibo показват, че Apple е готова да тества горните граници на потребителските разходи. Докато директните валутни превръщания от китайски юан предполагат по-висока цена, анализатори от Macworld и Bloomberg прогнозират леко коригирана ценова структура в САЩ, като базовият модел ще започва от 1999 долара.

Въпреки съперничеството им, Samsung е ключовият партньор за вътрешните компоненти на iPhone Fold. Доклад от южнокорейското издание The Bell потвърждава, че Samsung Electronics е спечелила основния договор за паметта на устройството. Според информациите Apple е направила поръчки за големи количества 12 GB модули, което съответства на капацитета на RAM паметта на настоящия iPhone 17 Pro и предстоящия iPhone 18 Pro. Това представлява 20% увеличение на първоначалните цели за запаси в сравнение с предишни пускания на флагмански модели.

Устройството ще се захранва от A20 Pro, изграден по най-модерния 2-нанометров процес на TSMC, използващ нова архитектура на транзистори Gate-All-Around (GAA) за значително подобрена термична ефективност в тънкото сгъваемо шаси.

За разлика от високия и тесен дизайн на серията Galaxy Z Fold, Apple според информациите залага на по-широка естетика в стил „паспорт“. Очаква се устройството да разполага с 5,5-инчов външен екран на капака и огромен 7,8-инчов вътрешен дисплей със съотношение на страните 4:3. Според информациите Apple използва ултратънко гъвкаво стъкло (UFG) и специална панта от течен метал, за да намали дълбочината на гънката до едва 0,15 мм, което я прави почти незабележима по време на възпроизвеждане на видео.

В значителна промяна в дизайна се очаква iPhone Fold да се откаже от Face ID в полза на сензор Touch ID, интегриран в бутона за включване, подобно на iPad Air. iPhone Fold ще работи с персонализирана версия на iOS 20, която заимства много от iPadOS. Когато е разгънат, приложенията ще показват странична лента вляво за навигация, а потребителите за първи път ще могат да изпълняват две приложения едно до друго на iPhone. Дори с една камера с отвор във външния дисплей, Dynamic Island ще остане за Live Activities и системни известия.

Тъй като стандартният iPhone 18 според информациите е отложен до пролетта на 2027 година се очаква презентацията през септември да бъде изцяло фокусирана върху моделите „Pro“ и „Fold“.