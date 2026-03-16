Евтиният MacBook Neo се оказа изненадващо лесен за поправка (ВИДЕО)

Новият MacBook Neo на Apple, се оказа най-лесният за ремонт лаптоп, произведен от компанията през последните над десет години. Докато агресивната му цена от 599 долара (499 долара за студенти) е насочена към изземането на образователния пазар от Chromebook, вътрешният му дизайн бележи фундаментален преход от ерата на „еднократния“ хардуер.

Неотдавнашни разглобявания от Phone Repair Guru, iFixit и Salem Techsperts разкриват модулна философия, която техниците не са виждали в MacBook от 2012 година насам. Най-значимото откритие във вътрешността на Neo е почти пълната липса на силни лепила. Apple ги е заменила с конструкция, в която преобладават винтовете, което благоприятства дълголетието и лесната ремонтопригодност.

В отклонение от нестабилните „дръжки за издърпване“ на MacBook Air, 36,5 Wh батерията на Neo е закрепена с 18 винта. Тя може да бъде извадена за минути без нагряване или химически разтворители. USB-C портовете, високоговорителите и 3,5-милиметровият жак за слушалки са независими модули. Ако даден порт се повреди, той може да бъде сменен поотделно, вместо да се налага подмяна на дънната платка на цената на лаптопа.

Apple се е отказала от сложния хаптичен механизъм „Force Touch“ в полза на механичен тракпад. Макар да му липсва „магическото“ кликване на Pro моделите, той е далеч по-издръжлив и по-лесен за подмяна.

Дънната платка е невероятно компактна, въпреки че 8 GB LPDDR5X RAM и 256 GB/512 GB NAND памет остават запоени. Това донесе на устройството оценка за ремонтопригодност 6/10 от iFixit – най-високата за MacBook от години, но все пак ограничена от паметта, която не може да се надгражда. Дизайнът на Neo е ясен поклон към „забавната“ ера на iBook и iMac G3. Той се отличава със заоблени ъгли, клавиатури в същия цвят (които не са с подсветка) и лого на Apple в същия цвят на капака. Дисплеят е 13-инчов Liquid Retina дисплей (2408 x 1506) с яркост 500 нита. За да се спестят разходи, той не разполага с True Tone и ProMotion и се връща към дизайн без изрезка с малко по-дебели рамки, Въпреки че има два USB-C порта, само единият поддържа USB 3.0 (10Gb/s) и външни дисплеи (4K/60Hz). Другият е ограничен до скорости USB 2.0 (480Mb/s).

Анализатори от бранша предполагат, че тази промяна към ремонтопригодност има две причини - спазване на строгото законодателство на Европейския съюз за „Правото на ремонт“ и привличане на ИТ отделите в училищата. В класната стая лаптоп, който може да бъде поправен на място от техник с отвертка, е много по-ценен от такъв, който трябва да бъде изпратен по пощата до регионален сервизен център.