Ferrari призна грешка в най-новите си модели и вече я поправя

В рядко признание за поражение, Ferrari официално стартира програма с която да замени толкова критикуваните си сензорни бутони на волана с физически бутони. Тази стъпка, потвърдена от няколко официални дилъри, сред които Ferrari of Atlanta и JCT600, е пряк отговор на дългогодишното недоволство на собствениците от „капризните“ сензорни панели, които за първи път се появиха в моделите SF90 Stradale и Roma.

Тази програма за модернизация позволява на собствениците да заменят цифровия интерфейс с тактилната прецизност, въведена наскоро в новото Ferrari Amalfi – моделът, който ефективно отбеляза трайното завръщане на Маранело към физическите бутони.

Програмата се въвежда на етапи, като приоритет имат най-новите V12 модели. Модернизацията в момента е достъпна за Purosangue и 12Cilindri (както Coupe, така и Spider). Ferrari потвърди, че програмата скоро ще се разшири, за да включи 296 GTB/GTS, SF90 Stradale/Spider и Roma Spider.

За разлика от типичните модификации на интериора, това не изисква изцяло нов волан. Техниците просто заменят централната секция, съдържаща сензорните панели, с модул, в който са разположени физически бутони за телефона, круиз контрола и навигацията в менюто.

Докато основните контроли за навигация и комуникация се връщат към усещането за „кликване“, един спорен елемент остава в своята модерна форма. Бутонът за стартиране/спиране на двигателя на волана остава сензорна повърхност при модернизацията. Според информациите Ferrari е избрала да запази този елемент в цифров вид, за да поддържа „технологичната изтънченост“ на настоящия интериорен дизайн, като отбелязва, че неговото разположение прави случайно активиране по-малко вероятно в сравнение с бутоните за менюто, управлявани с палеца.

Традиционните аналогови компоненти като дискът Manettino, превключвателите на фаровете и лостовете на чистачките не се засягат от смяната.

Красотата на програмата за собствениците е в нейното удобство. Тъй като ъпгрейдът засяга само контролния модул, а не структурната рамка на волана, работата може да бъде извършена изцяло на ниво местен дилър.

След подмяната на хардуера автомобилът се нуждае от кратко софтуерно калибриране, за да се гарантира, че новите физически бутони комуникират правилно със съществуващата инфоразвлекателна система.

Въпреки че официалните цени не са обявени публично, дилърите насърчават собствениците да попитат за тях по време на следващото си планово обслужване. Като се има предвид, че подмяната включва оригинални компоненти на Ferrari и специализирана работна ръка, се очаква това да бъде услуга от висок клас, макар и такава, която много собственици считат за съществена за „чисто“ шофьорско преживяване.