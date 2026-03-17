Samsung спира продажбите на Galaxy Z TriFold в родината си

С ход, който потвърждава, че Galaxy Z TriFold е по-скоро демонстрация на технически възможности, отколкото търговски хит, Samsung официално започна да изтегля устройството от пазара само три месеца след дебюта му през януари 2026-та. От 17 март продажбите на вътрешния пазар в Южна Корея официално са приключили, твърдят запознати от местната индустрия.

Според информациите Samsung спря всички нови доставки към местните търговци на дребно и собствения си уеб магазин. Това следва последното „символично“ попълване на запасите миналата седмица, което се изчерпа за по-малко от четири минути.

Продажбите засега продължават в САЩ, но само докато се изчерпи първоначалният производствен тираж. Samsung потвърди, че няма да има втора производствена вълна. Ако видите, че на Samsung.com е отбелязано „Изчерпано“, вероятно това е окончателно за съответния регион.

Въпреки че изчерпването на запасите направи сензация, действителният обем беше минимален. Прогнозите в бранша сочат, че общото глобално производство е било ограничено до 20 000–30 000 бройки, като на ключовите пазари са били пуснати само около 3000 бройки на партида.

Решението да се „убие“ TriFold не е непременно знак за провал, а по-скоро хладнокръвен разчет на маржовете и пазарното позициониране. През 2026-та се наблюдава рязък скок в цените на DRAM и NAND флаш паметите, които сега съставляват почти 40% от производствените разходи на един смартфон. При устройство с високи спецификации като TriFold тези разходи изтриха маржовете на печалбата, превръщайки всяка продажба в най-добрия случай в операция на прага на рентабилността.

Вътрешни източници предполагат, че TriFold е бил проектиран единствено с цел да се установи „технологично лидерство“ над конкуренти като Huawei. След като доказа, че 10-инчовият форм-фактор с двойна панта е жизнеспособен, Samsung пренасочва фокуса си към основните си двигатели на обема.

Въпреки че не става дума за широко разпространена ситуация на „отзоваване“, през февруари се появиха няколко широко отразявани доклада за повреди на вътрешния екран (мигащи зелени светлини, панели, които не реагират, и „пукащи“ звуци). С толкова ограничени запаси Samsung според информациите се е затруднил да предложи замени, като вместо това е избрал да възстанови сумите.

Плановете за TriFold от второ поколение през 2026 година са били отменени, за да се защитят маржовете за предстоящите Galaxy S26 и Z Fold 8. Вместо сложен модел с три сгъвания, слуховете сочат, че Samsung работи върху „Wide Fold“ (вероятно Z Fold 7 Ultra или Special Edition). Това би предложило съотношение на екрана 4:3 и по-тънко шаси без механичната сложност на две панти.

Ако сте успели да се сдобиете с Z TriFold, сега притежавате ограничена серия от мобилната история. Предвид ниските производствени количества и незабавното преустановяване на производството, той вероятно ще се превърне в колекционерска стока с висока стойност, при условие, че крехкият 10-инчов екран остане непокътнат.