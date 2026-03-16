За модерните домакини или как Samsung пренаписва правилата на домашния комфорт

Началото на всяка нова година обикновено идва с дълъг списък от обещания за по-добра организация, повече свободно време и стремеж към по-здравословен начин на живот. Истината обаче е, че в забързаното ежедневие тези намерения често остават на заден план пред планините от пране, пазаруването в последния момент и непрекъснатото чистене. Точно тук обаче на помощ идват технологиите, но не като сложни машини, с които трябва да се борим, а като невидими асистенти, които мислят вместо нас. Един отличен пример за това е линията Bespoke AI на Samsung, която ни показва как домът ни може да стане „умен“ по един фин и изключително практичен начин, без да натрапва присъствието на сложни алгоритми.

Хладилникът Samsung Bespoke AI FDR

В центъра на тази модерна екосистема стои хладилникът Samsung Bespoke AI FDR и по-конкретно моделът RM90F67CECEO, който със своите 654 литра капацитет и дизайн с четири врати бързо се превръща в команден център на кухнята. Благодарение на технологията AI Vision Inside, уредът разпознава продуктите, които поставяте вътре, и автоматично съставя списък с наличностите. Това не само помага за по-добра организация на менюто, но и предлага рецепти на базата на това, което вече имате, намалявайки разхищението на храна. Големият 9-инчов дисплей служи като Daily Board – място за бележки, семейни календари или управление на останалите свързани устройства чрез SmartThings. В същото време технологии като AI Hybrid Cooling и SpaceMax™ гарантират, че продуктите ще останат свежи по-дълго, докато AI Energy Mode оптимизира работата на компресора за максимална икономия.

Пералнята Samsung Bespoke AI

Когато става въпрос за поддръжката на дома, пералнята Samsung Bespoke AI (WF90F09C4SU4) променя изцяло представата за досадното задължение. С капацитет от 9 кг и елегантно тъмносребристо покритие, тя е не само визуално допълнение към интериора, но и шампион по ефективност. Функцията AI Wash е способна сама да прецени теглото на прането, вида на тъканите и дори степента на замърсяване, за да дозира точното количество вода и препарат. Резултатът е 55% по-висока енергийна ефективност от стандартния клас А, което е сериозен плюс за семейния бюджет. Технологията AI Ecobubble™ позволява отлично изпиране дори при ниски температури, предпазвайки деликатните материи, а хигиенната пара елиминира бактериите и алергените, грижейки се за здравето на всички у дома.

Прахосмукачката Bespoke AI Jet Ultra Stick

Почистването на подовете също преминава на следващо ниво с прахосмукачката Bespoke AI Jet Ultra Stick. Тук фокусът е върху мощността и интелигентното разпознаване на повърхностите. Със своя HexaJet двигател и всмукателна мощност до 400W, тя лесно се справя с всяко замърсяване, докато режимът AI Cleaning Mode 2.0 автоматично регулира силата на засмукване в зависимост от това дали чистите твърд под или килим. С едно зареждане батерията издържа до 100 минути, което е напълно достатъчно за цялото жилище. Изключително важен детайл е многопластовата филтрация с HEPA филтър, която улавя 99,999% от фините прахови частици, гарантирайки, че въздухът, който дишате след почистване, е максимално чист.

„Сърцето“ на тази нова технология

В основата на тази технологична революция стои невронният процесор на Samsung, който превръща стандартните сензори в инструменти за прецизен анализ. Докато при конвенционалните уреди режимите са предварително зададени и статични, тук изкуственият интелект в серията Bespoke AI работи в режим на реално време. Чрез алгоритми за дълбоко учене (Deep Learning), екосистемата анализира специфичните навици на домакинството – от честотата на отваряне на хладилника в различните часове на денонощието до твърдостта на водата и типа на петната при пране. Тази информация не просто се събира, а се превръща в конкретни действия: динамично регулиране на оборотите на компресора в хладилника или прецизиране на всмукателната мощност на прахосмукачката спрямо съпротивлението на настилката.

Истинската сила на тези иновации обаче се разгръща чрез интеграцията в SmartThings. Тя позволява на уредите да „общуват“ помежду си, оптимизирайки общия енергиен отпечатък на дома чрез функцията AI Energy Mode. Тази система следи консумацията в реално време и автоматично превключва устройствата в най-икономичния им режим, без това да се отразява на производителността им. Така изкуственият интелект спира да бъде просто абстрактно понятие и се превръща в измерим фактор – в по-ниски сметки за електричество, по-дълъг живот на тъканите и техниката, и най-вече в интелигентна среда, която се адаптира към потребителя, а не обратното.

Платформата обединява отделните елементи в една работеща система, която ви позволява да следите консумацията на енергия в реално време или да получавате известия на телефона си, когато пералнята е приключила работа. Това всъщност е модерният начин да организираме пространството около себе си – чрез технологии, които не изискват нашето внимание, а ни го подаряват, като поемат тежестта на битовите задачи. И що се отнася до съвременните домакини, то точно в началото на годината няма по-добра инвестиция от тази в собственото ни спокойствие и в дом, който работи с нас в синхрон.