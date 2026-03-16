Новини
Технологии »
Кога е идеалното време за цялостно измиване на колата след зимата

16 Март, 2026 10:50 738 10

  • автомивка-
  • съвети-
  • автомобили

Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

С настъпването на първите слънчеви лъчи, пред автомивките традиционно се извиват опашки от нетърпеливи шофьори. Желанието да се отървем от сивия слой зимна мръсотия и агресивните химикали е разбираемо, но прибързаното посещение в козметичния център за автомобили може да се окаже напълно безсмислено, а понякога и рисковано начинание. Опитните специалисти в бранша съветват да проявим малко търпение, докато асфалтът изсъхне окончателно, за да не се окаже лъскавото купе отново покрито с луга още на първото кръстовище.

Най-логичният и прагматичен момент за мащабна хигиенизация на превозното средство е по време на сезонната смяна на гуми. Когато температурите се стабилизират над нулата и пътищата са напълно чисти от зимни реагенти, е време за детайлно „къпане“. Тук обаче фокусът не трябва да пада единствено върху блясъка на боята. Истинската заплаха за метала дебне в скритите зони, където солта и химията са се трупали с месеци. Задължително е обстойното измиване на шасито, подкалниците и праговете, като за целта е най-добре да се доверите на обект, разполагащ със специализирана техника за почистване на долната част на каросерията.

Поддръжката след тежкия сезон включва и няколко критични стъпки, които често биват пренебрегвани. Жизненоважно е да се освободят дренажните отвори по вратите и купето, за да се избегне коварната корозия от задържана влага. Не забравяйте да проверите и пространството под предното стъкло – натрупаната там шума и кал са идеална среда за гниене. Що се отнася до двигателния отсек, там подходът трябва да бъде хирургически. Използвайте само специализирани препарати и бягайте далеч от силната струя на водоструйката, която може да доведе до фатални повреди в деликатната електроника.

Внимание заслужават и радиаторите, които през зимата работят в екстремна среда от прах и разтвори за размразяване. Тяхното внимателно промиване ще гарантира правилното охлаждане на агрегата през предстоящите горещи месеци. Тези на пръв поглед елементарни процедури не са просто въпрос на естетика, а реална инвестиция в дълголетието на автомобила. Правилното време и методичното изпълнение ще ви спестят много главоболия и скъпи ремонти в бъдеще, запазвайки колата ви в отлична кондиция.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не я мия

    5 0 Отговор
    С тия прашни улици няма смисъл, след ден е пак същата

    Коментиран от #7

    10:56 16.03.2026

  • 2 Определени места

    0 0 Отговор
    При първия по-силен пролетен дъжд.

    11:05 16.03.2026

  • 3 Кога ли

    2 0 Отговор
    Когато се включиш към чужд водомер и никой не те разбере!

    11:06 16.03.2026

  • 4 Нрб кочина

    0 2 Отговор
    Паркирайте в калта, а после защо били прашни улиците

    Коментиран от #8, #10

    11:16 16.03.2026

  • 5 Трътлю

    3 0 Отговор
    Кат стане пет лева дизелът тогава - миеш и зазимяваш докато цъфнат теменугите!

    11:31 16.03.2026

  • 6 оня с коня

    0 0 Отговор
    а кое ме кара да си мия колата?

    улиците са мръсни, нормално и колата да мръсна

    11:50 16.03.2026

  • 7 мани

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не я мия":

    кеф ти винетки кеф ти данъци

    11:56 16.03.2026

  • 8 строители

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нрб кочина":

    мини до някой строеж да видиш камионите дали си измиват гумите както е по закон

    11:57 16.03.2026

  • 9 Механик

    0 0 Отговор
    Колата не е дупе, че да се мие всеки ден.
    Имам комшии, дето вечер след работа се събират пред входа и всеки с по един кашон препарати. Всеки почва яко лъскане, полиране, ароматизиране... Ма няма студ, няма пек, стане ли 17:30 и вече са долу. От терасите се спускат макари с кабели, по асансьора се превозват всякакви прахосмукачки и разни други машини, дето дори не мога да определя за какво служат. Кутии с надписи "Парксайд" на тях, батерии...
    Тъжна работа!

    11:58 16.03.2026

  • 10 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нрб кочина":

    А къде ще заповядате да паркираме, ваше демократическо величие? За 35 години, какви услоивия създадохте за автомобилистите?
    А, да, сетих се. Измислихте винетките, Гражданската отговорност и още ред подобни неща.

    12:01 16.03.2026