Apple представи новите си най-скъпи слушалки

17 Март, 2026 16:10 375 0

AirPods Max запазват дизайна на предходното поколение

Галин Ганев

След пет години, през които поддържаше оригиналния хардуер, Apple официално представи AirPods Max 2. Новите флагмански слушалки представляват значителна вътрешна промяна, като същевременно запазват премиум дизайнa, дебютирал през 2020-та.

Актуализацията най-накрая изравнява линията „Max“ с AirPods Pro чрез въвеждането на чипа H2, който позволява няколко дългоочаквани софтуерни функции и усъвършенствани изчислителни аудио възможности. Използвайки нови изчислителни алгоритми и процесорната мощ на H2, Apple твърди, че има 50% подобрение в елиминирането на високочестотния шум, като разговори в офиса и градския транспорт.

За първи път собствениците на AirPods Max могат да използват Adaptive Audio (съчетание на Transparency и ANC), Conversation Awareness (намаляване на силата на звука, когато говорите) и Personalized Volume. Нов вътрешен усилвател осигурява по-чист и по-детайлен звук в целия честотен спектър, като специално подобрява разделянето на инструментите в Spatial Audio записите. USB-C портът вече поддържа 24-битов, 48 kHz звук без загуба на качество при използване на съвместим кабел, предназначен за аудиофили и музикални професионалисти, използващи Logic Pro.

Интегрирани с Apple Intelligence, слушалките вече могат да предоставят аудио превод в реално време по време на лични разговори. Нова функция за Digital Crown позволява на потребителите да го натискат, за да задействат камерата на сдвоен iPhone или iPad, което е полезно за създаване на съдържание от разстояние. Микрофонът е настроен за „вокална текстура“, което прави слушалките по-подходящи за мобилен подкаст и висококачествени гласови бележки.

Въпреки че вътрешните компоненти са нови, Apple се е придържала към философията „ако не е счупено, не го поправяй“ по отношение на външния вид. Мрежестите капаци и алуминиевите чашки остават идентични с тези от първото поколение. Забележително е, че и широко обсъжданият „Smart Case“ също остава непроменен.

Въпреки по-ефективния чип, животът на батерията все още е 20 часа при включен ANC. Слушалките разполагат с Bluetooth 5.3, но все още не поддържат функциите за „слухови апарати“, добавени наскоро към AirPods Pro 2.

AirPods Max 2 се предлагат в пет цвята: Midnight, Starlight, Orange, Purple и Blue с цена от 579 евро. Предварителните поръчки за започват в сряда, 25 март, като първите доставки и наличност в търговската мрежа се очакват в началото на април.


