Telegram претърпя пореден срив – този път глобален

Дигиталният свят отново бе разтресен, след като една от най-популярните платформи за комуникация в света, Telegram, буквално „излезе в аут“ за втори пореден ден. Макар потребителите да са свикнали на епизодични технически спънки, мащабът на настоящия срив е стряскащ – вълната от недоволство заля глобалната мрежа на 13 март 2026 г., оставяйки милиони хора в информационно затъмнение. От Ню Йорк до Берлин и от Киев до Алмати, мобилните устройства замлъкнаха, а опитите за изпращане на съобщения се превърнаха в истинско изпитание за нервите.

Статистиката е безмилостна: платформите за мониторинг Downdetector и Detector404 отчетоха лавинообразен ръст на сигналите, надхвърляйки границата от 10 000 оплаквания в рамките на едно денонощие. Най-критично беше положението в САЩ, Великобритания и Германия, където приложението отказа да функционира нормално точно в пиковите часове. Ох, каква ирония – месинджърът, който се гордее със своята непоклатимост, се превърна в поредната илюстрация за уязвимостта на модерните облачни услуги. Основното оплакване на потребителите е свързано с пълния отказ на мобилното приложение да синхронизира данни, докато десктоп версиите останаха в състояние на безкрайно зареждане.

Ситуацията придобива още по-мрачен нюанс, ако погледнем към политическия контекст в определени региони. В Русия, където проблемите с платформата започнаха още в началото на февруари, напрежението достигна точка на кипене. Роскомнадзор вече официално призна за наложени ограничения, а в кулоарите на властта все по-силно се чуват слухове за пълно блокиране на услугата още през април. Липсата на категорично опровержение от страна на регулаторите само налива масло в огъня на подозренията, че техническите проблеми може да не са просто „бъг“ в системата, а целенасочена цифрова цензура.

Дали става въпрос за масирана кибератака, претоварени сървъри или затягане на държавния контрол над информацията, предстои да разберем. Едно обаче е сигурно – доверието на потребителите в Telegram е поставено на сериозна карта. Докато инженерите на Павел Дуров се опитват да закрепят дигиталните основи на месинджъра, много хора вече започнаха да хвърлят по едно око към алтернативни канали за връзка, за да не останат „глас в пустиня“ при следващия глобален блекаут.