Зловеща находка беше открита в хотел на Халкидическия полуостров

18 Март, 2026 11:16 3 451 18

Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Зловеща находка е била открита в изкуствено езеро на хотел в Ситония – средния ръкав на Халкидическия полуостров в Северна Гърция, съобщават местните медии, цитирани от БТА.

Както пише солунският портал thestival.gr, по информация на полицейски източници на дъното на езерото са били открити череп и кости.

Според сведенията частите от скелета са били намерени по време на дейности по почистването на езерото.

Властите смятат, че черепът и костите са човешки. Те не изключват те да са били на дъното на езерото в продължение на много години, защото досега езерото не е било почиствано. Костите са предадени за изследване на Съдебномедицинската служба в Солун.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    17 35 Отговор
    Откритите кости и череп не са човешки !!!
    Руски са 😁

    Коментиран от #3, #8, #11, #12, #13

    11:18 18.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 123

    27 10 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Да ти го .... на либералния гееей папагал

    11:24 18.03.2026

  • 4 Свидетел

    18 3 Отговор
    Най-сетне намериха на Ружа Игнатова костите! Таи точно там я погреба! Сега брат й невинния манусар ще напише нова книга със завършено основно образование!

    Коментиран от #6, #14

    11:26 18.03.2026

  • 5 Пишете ги на Александър Великия

    14 3 Отговор
    Макетата ще идват да се кланят и да харчат пари.

    11:27 18.03.2026

  • 6 Сила

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Свидетел":

    Там Весела Лечева се вихри ....на нейните жертви са !!!

    11:31 18.03.2026

  • 7 Опааа

    16 1 Отговор
    Мароооо! Зловеща??? 😆😆😆😆 Зловеща е твоята неграмотност мисиркоооо!

    11:33 18.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 НЕПОЗНАТ

    2 3 Отговор
    КОСТИ ИЗХВЪРЛЕНИ ОТ МАФИЯТА- РУСКА ИЛИ БЪЛГАРСКА.

    11:58 18.03.2026

  • 10 Те са на

    2 0 Отговор
    РУЖА ИГНАТОВА

    12:05 18.03.2026

  • 11 Нищо лично

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Ти да не си от Боец онази шм.... но когото Му се привиждат руснаци (вагнеровци) навсякьде даже под леглото.

    12:26 18.03.2026

  • 12 Сатаняху премиер

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Не е верно, черепа е с гърбав нос, значи е бил евреин.🫢🫢🫢

    Коментиран от #18

    12:27 18.03.2026

  • 13 Бай вую

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Твойта мила .......

    12:29 18.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Кьм ред...

    0 0 Отговор
    Иди на хрен . Можеш да блок...

    12:40 18.03.2026

  • 17 Ми да

    0 0 Отговор
    Некой човекоедиц си е прайл пикник и е изфъргал кокалата у гьола.

    12:46 18.03.2026

  • 18 Кубрат

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сатаняху премиер":

    Носът и ушите са хрущял. Разграждат се и изчезват.

    13:06 18.03.2026

