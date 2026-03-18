Зловеща находка беше открита в хотел на Халкидическия полуостров

Зловеща находка е била открита в изкуствено езеро на хотел в Ситония – средния ръкав на Халкидическия полуостров в Северна Гърция, съобщават местните медии, цитирани от БТА.
Както пише солунският портал thestival.gr, по информация на полицейски източници на дъното на езерото са били открити череп и кости.
Според сведенията частите от скелета са били намерени по време на дейности по почистването на езерото.
Властите смятат, че черепът и костите са човешки. Те не изключват те да са били на дъното на езерото в продължение на много години, защото досега езерото не е било почиствано. Костите са предадени за изследване на Съдебномедицинската служба в Солун.
1 Владимир Путин, президент
Руски са 😁
Коментиран от #3, #8, #11, #12, #13
11:18 18.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 123
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Да ти го .... на либералния гееей папагал
11:24 18.03.2026
4 Свидетел
Коментиран от #6, #14
11:26 18.03.2026
5 Пишете ги на Александър Великия
11:27 18.03.2026
6 Сила
До коментар #4 от "Свидетел":Там Весела Лечева се вихри ....на нейните жертви са !!!
11:31 18.03.2026
7 Опааа
11:33 18.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 НЕПОЗНАТ
11:58 18.03.2026
10 Те са на
12:05 18.03.2026
11 Нищо лично
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Ти да не си от Боец онази шм.... но когото Му се привиждат руснаци (вагнеровци) навсякьде даже под леглото.
12:26 18.03.2026
12 Сатаняху премиер
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Не е верно, черепа е с гърбав нос, значи е бил евреин.🫢🫢🫢
Коментиран от #18
12:27 18.03.2026
13 Бай вую
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Твойта мила .......
12:29 18.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Кьм ред...
12:40 18.03.2026
17 Ми да
12:46 18.03.2026
18 Кубрат
До коментар #12 от "Сатаняху премиер":Носът и ушите са хрущял. Разграждат се и изчезват.
13:06 18.03.2026