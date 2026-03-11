Има голям шанс новият ви iPhone да е направен в Индия

Геополитическата промяна в глобалното производство на технологии достигна исторически повратна точка, след като най-новите данни на Bloomberg разкриват, че Индия вече произвежда един от всеки четири iPhone-а в световен мащаб. Този 25% праг следва масивен 53% скок в местното производство през последната година, като се очаква 55 милиона устройства да излязат от индийските сглобяващи линии през 2025 година, в сравнение с 36 милиона през 2024 година.

Това, което започна през 2017-та като тактически ход за избягване на местните вносни данъци върху iPhone SE, се превърна в стратегическа философия „Dual-Hub“. Тъй като търговската война между САЩ и Китай продължава, Купертино официално превърна Индия в своя основен резервен вариант за Китай, ход, който вече променя облика на търговията на дребно в Съединените щати.

За първи път в историята на продукта, настоящата серия iPhone 17, включително флагманските модели Pro и Pro Max, беше достъпна за американските потребители от фабриките в Индия в деня на пускането на пазара. В едно зашеметяващо обръщане на логистиката, Индия изпревари Китай в средата на 2025 година като най-голям източник на смартфони, изпратени в САЩ, заемайки 44% от този пазар.

Индийският конгломерат Tata Electronics се превърна в мощна сила, като наскоро придоби дейността на Wistron и завода на Pegatron в Ченай. Анализаторите очакват заводите, контролирани от Tata, да управляват почти половината от общото производство на iPhone в Индия до края на тази година.

Apple сега търси да задълбочи корените си в индийската екосистема, като премине от крайното сглобяване към високостойностна работа с полупроводници. Доклади от края на 2025 година показват, че Apple е започнала предварителни преговори със CG Semi (собственост на Murugappa Group) за сглобяване и опаковане на чипове, свързани с дисплеи, в нов завод на стойност 7600 крора рупии в Сананд, Гуджарат. Този преход към OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) показва, че Apple разглежда Индия не само като център за работна ръка, но и като зряла технологична екосистема, способна да се справи с прецизно проектирани вътрешни компоненти.

Натискът към Индия се дължи до голяма степен на необходимостта да се защитят маржовете на Apple от наказателните тарифи на САЩ върху стоките, произведени в Китай. Макар че електрониката често се ползва със секторни изключения, заплахата от индивидуални данъци в отделни страни остава постоянен препятствие за Apple в размер на 1,1 милиарда долара. Чрез използването на индийската схема за стимулиране, свързана с производството (PLI), която предлага финансови субсидии за местното производство, Apple успешно е компенсирала структурните разходи – около 10-15% – на производството в Индия в сравнение с Китай или Виетнам.

Въпреки този напредък, пътят напред не е без препятствия. Настоящите производствени субсидии в Индия ще изтекат на 31 март, което води до интензивни преговори между Ню Делхи и технологичните гиганти за нов кръг от стимули, за да се гарантира, че регионът ще остане конкурентоспособен като „втората фабрика на света“.