TikTok постигна сделка със САЩ

23 Януари, 2026 18:00 532 3

Платформата има нови собственици

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

TikTok избегна пълно оттегляне от пазара, в САЩ като в последния момент успя да сключи сделка за продажба на активите си, само няколко дни преди американските власти да „дръпнат“ шалтера. В това, което може да бъде описано като знаково корпоративно преструктуриране, социалната медийна компания официално отдели своите операции в САЩ в новосъздадено дружество, TikTok USDS Joint Venture LLC. Този ход ефективно премества бившата компания майка ByteDance с миноритарен 19,9% неконтролиращ дял, докато мощна група от американски инвеститори поема кормилото. Собствеността сега е силно диверсифицирана, като технологичният гигант Oracle, частният капиталов гигант Silver Lake и базираната в Абу Даби AI фирма MGX си осигуряват по 15% дял от компанията, докато останалият капитал е разпределен между стратегически партньори като личния инвестиционен офис на Майкъл Дел.

Истинският управляващ в тази договореност е Oracle, която е избрана за технологичен управител на цялата операция. Oracle ще отговаря за съхранението на всички данни на американските потребители на местни сървъри и, може би най-важното, за надзора на пълното „преобучение“ на собствения алгоритъм за препоръки на платформата. Чрез изолиране на изходния код и гарантиране, че алгоритъмът за съпоставяне на съдържание е настроен изключително на американски данни, съвместното предприятие има за цел да удовлетвори строгите стандарти за безопасност и национална сигурност, които от години заплашват да забавят развитието на приложението.

Този стратегически съюз не се ограничава само до TikTok. Сделката включва творческия инструмент CapCut и платформата за лайфстайл Lemon8. Целта е да се гарантира пълна „оперативна съвместимост“ в цялата гама, което ще позволи на потребителите да споделят съдържание и функции между приложенията, сякаш са изградени на една и съща модулна платформа. Това гарантира, че макар собствеността да е локализирана, глобалната свързаност, която превърна платформата в цифров гигант, остава непокътната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да се знае

    3 0 Отговор
    Това не е сделка а рекет!

    Коментиран от #2

    18:03 23.01.2026

  • 2 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да се знае":

    Вива демокрацион... кой не слуша му дърпат шалтера...

    Коментиран от #3

    18:09 23.01.2026

  • 3 Обзервателят

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пешо":

    Еми всички клякат на световният Хегемон
    Който си го може си го може
    А неудачниците и неможачите от Московия ги гледаме вече 4 год.
    И накрая се молят отново на хегемона за Донбас

    18:21 23.01.2026