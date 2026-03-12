YouTube отново си навлича гнева на потребителите, този път с още по-дълги реклами

YouTube прави решителна крачка, за да привлече вниманието на телевизионните си потребители… и парите им. Тъй като гледаемостта на телевизорите продължава да изпреварва растежа на мобилните устройства, платформата, собственост на Google, официално пусна 30-секундни реклами, които не могат да бъдат прескачани, за своите рекламодатели по целия свят. Тази стъпка бележи отклонение от традиционната култура на „прескачане след 5 секунди“, тъй като изкуственият интелект на YouTube вече динамично превключва между 6-секундни буфери, 15-секундни стандартни реклами и тези нови 30-секундни формати, предназначени само за свързани телевизори.

За зрителя това означава, че гледането на видеоклип с инструкции или влог на голям екран все повече ще прилича на традиционната телевизия, където дългите реклами са задължителна част от преживяването.

За да смекчи удара от тази рекламна офанзива, YouTube наскоро преработи своето средно ниво на предлагане. YouTube Premium Lite, който преди беше просто основна услуга за премахване на реклами, получи значително подобрение на функциите в края на февруари 2026 година.

Актуализираният план Lite вече включва две важни функции, които преди бяха ексклузивни за пълния Premium план. Вече можете да продължите да гледате видеоклиповете си, докато използвате други приложения или когато екранът ви е заключен. Добавена е поддръжка за локално изтегляне на видеоклипове, което позволява гледане без реклами без активна интернет връзка.

Въпреки че разликата между двата плана се е намалила, основната разлика остава YouTube Music. Premium Lite е предназначен строго за любителите на видеоклипове, които не искат да плащат още една сметка за стрийминг на музика.

YouTube Premium Lite (6,99 €): Премахва рекламите от повечето видеоклипове (въпреки че реклами все още могат да се появяват в Shorts и съдържание, свързано с музика), включва възпроизвеждане на заден план и поддържа изтегляне офлайн. Не включва YouTube Music без реклами.

YouTube Premium (11,99 €): Пълно „изключване“ на рекламите във всички съдържания, включително Music и Shorts. Включва пълната версия на приложението YouTube Music, функции за прескачане напред и синхронизация „продължи гледането“.