TikTok може да се продаде на американски инвеститори

Според последните съобщения, администрацията на Тръмп и Китай са постигнали „основен консенсус“ относно продажбата на TikTok на консорциум от американски инвеститори. Това развитие може да предотврати националната забрана на популярното приложение, а предишният краен срок от 17 септември е удължен до 16 декември.

Сделката, която все още е в предварителна фаза, се очаква да включва лицензиране на успешния алгоритъм и друга интелектуална собственост на китайската компания ByteDance към новата компания, базирана в САЩ. Това лицензионно споразумение е било ключов спор в преговорите, тъй като американските власти отдавна са загрижени за потенциалното китайско влияние върху приложението.

Консорциум от инвеститори със седалище в САЩ, в който според информациите влизат Oracle, Andreessen Horowitz и Silver Lake Management, ще поеме контрола над американските операции на TikTok. Споразумението предвижда дялът на ByteDance да бъде намален до под 20%, което ще го приведе в съответствие с националния закон за сигурността от 2024 година, който изисква продажба на активите.

Според информациите вече се разработва нова версия на приложението, предназначена само за САЩ, за да се гарантира, че съдържанието на американските потребители се управлява и съхранява отделно.

Въпреки рамковото споразумение, остават няколко сериозни препятствия. Сделката изисква окончателно одобрение както от президента Доналд Тръмп, така и от китайския президент Си Цзинпин, които планират да обсъдят въпроса по телефона. Освен това споразумението ще трябва да бъде одобрено от американския Конгрес. Точните подробности за търговските условия не са оповестени публично, като с очакваното окончателно финализиране на сделката ще отнеме между 30 и 45 дни.