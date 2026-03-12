Най-голямата промяна в iPhone 18 Pro може да бъде отложена

Технологичният свят беше почти сигурен, че 2026 година ще бъде годината, в която Dynamic Island най-накрая ще се смали, но нова информация, изтекла в медиите, обърна тези очаквания. Според високо надеждния анализатор Digital Chat Station в Weibo, Apple е натиснала бутона „пауза“ за Face ID под дисплея за iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Вместо слуховете за „punch-hole“ дизайн, сега се очаква следващото поколение флагмани да запази същите размери на екрана и Dynamic Island като настоящата серия iPhone 17 Pro. Тази стратегия на „забавяне“ предполага, че истинската революция без рамки е отложена за iPhone 20 през 2027 година.

Макар Apple да не е коментирала официално, решението вероятно се свежда до суровата финансова реалност и цената на паметите от тази година. С текущото увеличение на цените на мобилната RAM и NAND паметта съответно с 50% и 90%, Apple е изправена пред масивен скок в разходите за материали.

Като се откаже от скъпия и сложен сензор под дисплея, Apple може да поеме тези нарастващи разходи за памет, без да се налага да повишава цената на дребно над психологическата бариера от 1199 долара за Pro Max. Това е класически ход от стратегията на Купертино – да се даде приоритет на крайния резултат и стабилността на веригата за доставки пред чисто естетическото подобрение на екрана.

Решението да се запази „познатият“ iPhone 18 Pro може да е и стратегически ход, за да се подготви почвата за iPhone Ultra (или iPhone Fold). Като запазва позната визия на серията Pro, Apple създава по-голяма разлика, за да може моделът Ultra да блесне като истинският „лидер в иновациите“ на 2026 година. Това позволява на Apple да дебютира най-експерименталната си технология – включително слуховете за сензор под дисплея или сгъваем панел – на устройство с цена над 2000 долара, което лесно може да поеме разходите за научноизследователска и развойна дейност.

Официалното представяне остава насрочено за традиционния прозорец през септември.