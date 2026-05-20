Google представи новото поколение Gemini с възможност за редактиране на видеа

Google представи Gemini 3.5 и новия си модел за видеа, наречен Gemini Omni. Google превръща Gemini 3.5 Flash в стандартен модел за Gemini и за AI Mode на Google Search, като тази нова архитектура според твърденията надминава значително очакванията за своя клас, като осигурява скорост на изходните данни до четири пъти по-висока от тази на конкурентните двигатели от най-високо ниво, като едновременно с това превъзхожда по-стария Gemini 3.1 Pro при строгите изисквания за кодиране и проследяване на автономни агенти.

Междувременно Gemini Omni е модел, създаден да предефинира напълно творческия процес. Работейки по-малко като обикновен генератор на текст към видео и повече като високотехнологичен двигател, Omni приема мултимодални входни данни – смесвайки текст, аудио, изображения и необработени кадри – за да създава видеоклипове с висока степен на съгласуваност. Благодарение на значително подобреното разбиране на физическите сили като динамиката, гравитацията и кинетичната енергия, генерираните среди избягват типичното сюрреалистично изкривяване на ранните AI видеоклипове, поддържайки структурна цялост в сложни кадри.

Първият вариант на този творчески двигател, готов за потребителите, е Gemini Omni Flash, който въвежда интерфейс за редактиране чрез разговор, който имитира пакет за постпродукция в реално време. Потребителите могат да качат клип и просто да говорят с модела, за да сменят фонове, променят облеклото на героите или променят художествените стилове през множество итерации, без да губят основната последователност на оригиналната сцена. Той дори поддържа персонализирани цифрови клони чрез глас и клониране на аватари. Стратегията за пускане на пазара отразява лансирането на предходните модели. Платените абонати на нивата Google AI Plus, Pro и Ultra получават незабавен достъп чрез приложението Gemini и Google Flow, докато безплатна, опростена версия се разпространява активно на масовия пазар чрез YouTube Shorts и YouTube Create, като всички резултати са маркирани с цифров воден знак SynthID.