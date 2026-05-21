Министър Василев: Лесни, бързи и достъпни услуги за гражданите и бизнеса е наш водещ приоритет

Новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация има две ясни цели. Първата е ускорен икономически растеж, базиран на продукти и услуги с висока добавена стойност. Иновации, технологии, изкуствен интелект (AI), роботика, дронове и всичко друго, което ще трансформира икономиката. Втората е подобряване на процесите в държавната администрация чрез технологии и AI, за да направим административните услуги достъпни, лесни и удобни за ползване от гражданите и бизнеса. Toва заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Той откри конференция „Заедно в новата бизнес реалност: предизвикAI експерта“ в София, организирана от Българската стопанска камара и световната мрежа Enterprise Europe Network.

Министърът подчерта като особено важно държавата от пасивен наблюдател на технологични компании, които трансформират икономиката, да се превърне в ускорител на този процес. „Имаме политическата воля и амбицията държавата да стимулира развитието на бизнеса с висока добавена стойност, за да се откриват високоплатени работни места тук. Да задържаме талантите в България и да привличаме таланти от чужбина“, каза Василев.

По думите му има всички предпоставки за това и е важно те да се надградят в следващите месеци. „Именно над това ще работим за привличане на инвестиции в ключови сектори за икономиката на бъдещето“, добави още той.

Министърът на иновациите подчерта категорично, че изкуственият интелект е средство за постигане на повече с по-малко. „Той не е с цел да замени работещите и знаещи хора, а да помага и спестява време“, обясни Василев. Пред присъстващите на форума той показа графика, на която се посочват данните за експоненциалния растеж на технологиите. „Виждаме, че независимо дали е имало войни и финансови кризи, те се развиват“, обясни той и допълни, че АI може да бъде изключително полезен за подобряване процесите в компаниите, оптимизиране на разходите и по-лесно достъпване до нови пазари.

Пред експертите в залата той отправи предизвикателството да търсят отговори на въпросите: Как ще изглежда светът през 2030 г.? И как ще изглежда светът през 2045 г., когато по теория на учения Рей Кърцуайл ще настъпи сингулярността? „Вярвам, че споделяйки знанието и експертизата на всеки един от нас, но и виждайки едни и същи предизвикателства, може да търсим общи решения“, обърна се министърът към специалистите на форума.

В събитието участваха още председателят на Българската стопанска камара и координатор на Enterprise Europe Network България Добри Митрев, представители на бизнеса и експерти по киберсигурност и AI, които обсъдиха бъдещето на българския бизнес в национален и глобален план.