Министър Василев: Лесни, бързи и достъпни услуги за гражданите и бизнеса е наш водещ приоритет

21 Май, 2026 13:27 663 7

  • иновации-
  • технологии-
  • изкуствен интелект-
  • иван василев

Работим за привличане на инвестиции в ключови сектори за икономиката на бъдещето

Снимка: МИР
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация има две ясни цели. Първата е ускорен икономически растеж, базиран на продукти и услуги с висока добавена стойност. Иновации, технологии, изкуствен интелект (AI), роботика, дронове и всичко друго, което ще трансформира икономиката. Втората е подобряване на процесите в държавната администрация чрез технологии и AI, за да направим административните услуги достъпни, лесни и удобни за ползване от гражданите и бизнеса. Toва заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Той откри конференция „Заедно в новата бизнес реалност: предизвикAI експерта“ в София, организирана от Българската стопанска камара и световната мрежа Enterprise Europe Network.

Министърът подчерта като особено важно държавата от пасивен наблюдател на технологични компании, които трансформират икономиката, да се превърне в ускорител на този процес. „Имаме политическата воля и амбицията държавата да стимулира развитието на бизнеса с висока добавена стойност, за да се откриват високоплатени работни места тук. Да задържаме талантите в България и да привличаме таланти от чужбина“, каза Василев.

По думите му има всички предпоставки за това и е важно те да се надградят в следващите месеци. „Именно над това ще работим за привличане на инвестиции в ключови сектори за икономиката на бъдещето“, добави още той.

Министърът на иновациите подчерта категорично, че изкуственият интелект е средство за постигане на повече с по-малко. „Той не е с цел да замени работещите и знаещи хора, а да помага и спестява време“, обясни Василев. Пред присъстващите на форума той показа графика, на която се посочват данните за експоненциалния растеж на технологиите. „Виждаме, че независимо дали е имало войни и финансови кризи, те се развиват“, обясни той и допълни, че АI може да бъде изключително полезен за подобряване процесите в компаниите, оптимизиране на разходите и по-лесно достъпване до нови пазари.

Пред експертите в залата той отправи предизвикателството да търсят отговори на въпросите: Как ще изглежда светът през 2030 г.? И как ще изглежда светът през 2045 г., когато по теория на учения Рей Кърцуайл ще настъпи сингулярността? „Вярвам, че споделяйки знанието и експертизата на всеки един от нас, но и виждайки едни и същи предизвикателства, може да търсим общи решения“, обърна се министърът към специалистите на форума.

В събитието участваха още председателят на Българската стопанска камара и координатор на Enterprise Europe Network България Добри Митрев, представители на бизнеса и експерти по киберсигурност и AI, които обсъдиха бъдещето на българския бизнес в национален и глобален план.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нямам думи вече

    3 2 Отговор
    С какви глупости замаяват дебилизираното стадо, докато го дерат като за последно и готвят да изгори в предстоящата война.

    13:28 21.05.2026

  • 2 Държавата трябва да

    2 0 Отговор
    Национализира НОРМА и да осигури достъп до правноинформационна система за гражданите

    13:51 21.05.2026

  • 3 Гост

    5 0 Отговор
    От 7 години не се бях занимавал с КАТ. Вчера се наложи. Разлика няма. Всичко е батак и нагли лелки за заплати, които превъртат едни хартии от едната ръка в другата без никаква полза. След още 7 пак ще е така...

    13:52 21.05.2026

  • 4 И всички

    1 1 Отговор
    веднага след купищата лъжи повярваха на вашия приоритет , ли ?

    13:53 21.05.2026

  • 5 алилуя

    0 2 Отговор
    цените намалят, администрацията реформирана, бюджета е готов, данъците се понижават, евровизия ще дойде догодина, олигархията закрита, ВСС предстои, административната реформа с AI започна, Русия скоро ще ни е приятел... Бог да пази ПБ

    13:53 21.05.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Абе на нас не ни трябва да правите услугите дигитални... на нас ни трябва да премахнете тия услуги! Въртим бюрокрация и размяткаме документи за нищо и дали е електронна или не е все тая.

    Не знам за вас, ама аз лично до сега не съм успял да получа реална помощ от чат-бот, че да ми говорят как с ИИ щели да станат чудеса! Като знам нивото и като знам как мислят АйТи-тата и колко са кухи съм склонен да се обзаложа, че ще стане по-зле отколкото да се разправяш с някоя вкисната лелка на гише!

    ... а това с дроновете... и куцо и сакато прави вече дронове и с тва щяло да си решава проблемите в икономиката! Като чуя някой да ми ги говори тия ми се иска да му шлевна шамар!

    14:23 21.05.2026

  • 7 Вашите

    1 0 Отговор
    приоритети са като соцлозунги. Вие сте като фотки от едни минали времена. Смешници

    14:47 21.05.2026

