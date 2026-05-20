Представена е новата ОС за смарт часовници

Google официално пренаписва стратегията си за носими устройства, като използва престижната сцена на Google I/O 2026, за да представи Wear OS 7. Изградена директно върху новата архитектурна основа на Android 17, предстоящата операционна система се стреми да превърне смарт часовниците от пасивни центрове за известия в силно автономни и проактивни цифрови спътници. Разработчиците от Маунтин Вю поставят силен акцент върху локализираната ефективност, като твърдят, че пренаписването на системата оптимизира основната фонова обработка, за да осигури до 10% подобрение в живота на батерията за смарт часовници, които се обновяват директно от Wear OS 6.

Най-драматичната визуална еволюция се появява на китката под формата на „Wear Widgets“ – пълна концептуална промяна, предназначена да приведе потребителския интерфейс на носимите устройства в синхрон с по-широкото семейство на Android. Wear OS 7 ефективно замества твърдия, запълващ екрана дизайн на традиционните плочки с гъвкави, динамични дизайни на джаджи, имитиращи форматите на решетка 2x1 и 2x2, срещани в съвременните смартфони. Успоредно с тази промяна в интерфейса дебютира „Live Updates“ – рамка на системно ниво, която замества остаряващия протокол „Ongoing Activities“. Това позволява на приложенията на трети страни да показват на пръв поглед данни за проследяване в реално време директно на основния циферблат на часовника – което означава, че потребителите могат пасивно да проследяват пристигането на споделени превози, обратното броене за доставка на храна или променящите се резултати от спортни събития на живо, без изобщо да отварят самостоятелно приложение.

Хардуерната функционалност също се подобрява значително с високо усъвършенствани подобрения в аудио маршрутизацията и проследяването на фитнес. Google е преработила из основи центъра за управление на медиите, въвеждайки специфични за приложенията параметри за автоматично стартиране, които предотвратяват нежелани видео плейъри да завземат контрола над часовника, в комбинация с нов „Remote Output Switcher“, който позволява на потребителите безпроблемно да прехвърлят аудио потоци от Bluetooth слушалки към Google Nest или Android TV с едно докосване. Любителите на фитнеса също получават стандартизирана система Wear Workout Tracker, която вгражда универсални контроли за сърдечната честота и медиите директно в код на трети страни.

Най-голямото постижение на актуализацията Wear OS 7 обаче е внедряването на агентна изкуствена интелигентност чрез дълбоко вкоренената Gemini Intelligence в избрани флагмански носими устройства, които ще излязат по-късно тази есен. С въвеждането на новия App Functions API Google дава на разработчиците ключовете за интегриране на нативния софтуер директно в своя усъвършенстван AI модел. Тази архитектура надхвърля основната гласово диктовка, за да позволи пълна автоматизация на задачите на китката. Потребителите скоро ще могат да изпълняват сложни команди, като например да инструктират Gemini да направи стандартна поръчка за доставка през DoorDash, да промени параметрите на умния дом или да каже на Samsung Health да стартира конкретна тренировъчна програма изцяло чрез обикновени гласови команди. Докато публичното OTA пускане е планирано за по-късно тази година, разработчиците могат веднага да започнат тестове на кода си чрез новоизлезлия Wear OS 7 Canary Emulator.