АПИ: Около половин милион автомобила се очаква да напуснат София този уикенд
АПИ: Около половин милион автомобила се очаква да напуснат София този уикенд

21 Май, 2026 13:39 897 12

Причината е 24 май

Венцислав Михайлов

Около 490 хиляди автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, и на славянската книжовност, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Прогнозата обхваща периода до 26 май, вторник, като най-интензивно ще бъде движението в последния работен ден преди празника – 22 май, петък, както и в последния почивен ден - 25 май, понеделник, уточни БТА.

В петък прогнозно по автомагистрала (АМ) „Тракия“ ще преминат около 42 хиляди автомобила, по АМ „Струма“ – 24 хил., а по АМ „Хемус“ – над 18 хил. Традиционно за целия период най-много автомобили ще има по АМ „Тракия“ – близо 204 хил. превозни средства, по АМ „Струма“ – над 111 хил., а по АМ „Хемус“ – около 85 хил.

В пиковите часове ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“, както и в участък от път I-1 в област Благоевград, допълниха от АПИ.

На 22 май, петък, от 15:00 ч. до 20:00 ч. ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 т, излизащи от София. На 23 май, събота, между 9:00 ч. и 14:00 ч. ще бъде ограничено движението на превозните средства над 12 т, а на 25 май, понеделник - от 12:00 ч. до 20:00 ч. И в трите дни автомобилите над 12 т, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения.

По време на ограничението в почивните дни шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 т могат да ползват алтернативни участъци от републиканската пътна, като спазват действащата постоянна организация на движение, казаха още от пътната агенция.

Ограниченията ще бъдат по най-натоварените пътни направления - АМ „Тракия“ и „Хемус“, в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-и км), по АМ „Струма“ и по път I-1 в отсечката от пътен възел „Симитли“ (376-и км) до пътен възел „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км).

В друга отсечка с очакван интензивен трафик - път I-1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще бъде въведено реверсивно движение. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. На 22-ри и 23 май, преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. На 25 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една – в посока Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост може да бъде въведено реверсивно движение и в другите почивни дни.

Ограничено ще бъде и движението в платното за София в участъка от АМ „Струма“ между 97-и и 104-ти км. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, преминават по обходен маршрут от пътната връзка при 104-ти км по път I-1 София – Кулата до п.в. „Благоевград юг“. Причината за временната организация е свличането на земна маса при 103-ти км на АМ „Струма“ поради преовлажняването на откоса. До изпълнение на необходимите възстановителни дейности и осигуряване на безопасността на движение ще бъде ограничено преминаването в платното за София. Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по АМ „Струма“ е без ограничения.

Въведените ограничения не се отнасят до пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони, пътуващи по „Хемус“, „Струма“ и участъка от път I-1 в област Благоевград. На АМ „Тракия“ забраната не се отнася за обществения превоз на пътници, а в посока София и за МПС с опасни товари (ADR) в участъка от п.в. „Ихтиман“(34-ти км) до пътен възел „Вакарел“ (23-ти км).

Целта на ограниченията е пътуването да бъде улеснено, безопасността на движение да бъде повишена, да бъдат ограничени предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час, казаха от АПИ.

Временно е променена и организацията на движение по участък от западната дъга на Софийския околовръстен път - от пътен възел „Струма“ до моста над р. Какач, в района на кв. „Люлин“. По трасето ще се работи довечера от 20:00 ч. до 6:00 ч. в петък, 22 май.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааа

    5 0 Отговор
    Добре, че се сме в "криза" иначе щяха да да поне 1млн. автомобила, които да напуснат столицата.... 🤣🤣🤣

    13:43 21.05.2026

  • 2 Кирил

    5 0 Отговор
    И после обратно към софията с бурканя.

    13:47 21.05.2026

  • 3 Каква

    4 0 Отговор
    точно е ролята на АПИ? Да дават сводка, за нещо, което всеки знае? Защо, като са наясно, че ще има такъф трафик, не се хвант и създадът подходяща организация? А да.. по лесно е да булваш някви "новини" вмесо да свършиш нещо полезно по темата.
    Апропо... звучи малко като фантаскита, но защо не направят нещо (надлез / подлез) на светофара на Цариградко на Горубляне? Едно подобие на Лъвов мост или Драгалвци - ще отпуши трафика Самото кръстовище е някава абсолютна дивотия...

    13:48 21.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 НСИ

    1 3 Отговор
    Сега е момента, да се преброят ceлянgypuтe.

    13:58 21.05.2026

  • 6 а така, ка́жи им бате

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Вуте":

    Хаха шоп да се оплаква от правоговор, дето едно ударение не можете да уцелите, нито едно променливио я/е, и мекате и батосвате на всяко изречение и единствено множествено число са едно и също :D

    14:13 21.05.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Целта е КАТ да кешира максимално! Ясно!
    Проверки, камери тестове за дрога все едно всички сме престъпници!

    14:14 21.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Варна

    1 1 Отговор
    Селяците с уродливи.е физиономии Че Одят да заредят багажникУ !

    14:23 21.05.2026

  • 11 ШЕФА

    1 1 Отговор
    Сбогом сел..дури и не се връщайте,повръща ни се от вас.

    14:24 21.05.2026

  • 12 Йес

    0 1 Отговор
    И дано си останат на село,че не мое се диша...

    14:32 21.05.2026

