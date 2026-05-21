Северна Корея обвини САЩ в засилване на напрежението в Азия

Северна Корея обвини САЩ, че чрез продажбата на оръжие на Южна Корея и други свои съюзници допринасят за ескалация на военното напрежение на Корейския полуостров и в Азиатско-тихоокеанския регион, предаде Ройтерс, позовавайки се на севернокорейската агенция КЦТА, цитирана от БТА.

От външното министерство в Пхенян заявиха, че според тях „безразсъдното“ натрупване на въоръжение ще доведе единствено до допълнително укрепване на севернокорейските способности за военно възпиране.

Реакцията идва след решение на Държавния департамент на САЩ от 18 май да одобри възможна продажба на многоцелеви хеликоптери MH-60R за южнокорейските военноморски сили, както и стартиране на програма за модернизация на флота от хеликоптери „Апачи“ на военновъздушните сили на Южна Корея, съобщава Йонхап.

Общата стойност на сделката се оценява на около 4,2 милиарда долара. Според Вашингтон целта е укрепване на отбранителните способности на Южна Корея, която остава ключов стратегически съюзник на САЩ в региона.

Напрежението между двете Кореи продължава да се засилва на фона на военни учения, оръжейни програми и взаимни обвинения между Пхенян, Сеул и Вашингтон.