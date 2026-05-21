Северна Корея обвини САЩ в засилване на напрежението в Азия

21 Май, 2026 13:29 696 9

Пхенян реагира остро на новата американска оръжейна сделка с Южна Корея за 4,2 милиарда долара

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Северна Корея обвини САЩ, че чрез продажбата на оръжие на Южна Корея и други свои съюзници допринасят за ескалация на военното напрежение на Корейския полуостров и в Азиатско-тихоокеанския регион, предаде Ройтерс, позовавайки се на севернокорейската агенция КЦТА, цитирана от БТА.

От външното министерство в Пхенян заявиха, че според тях „безразсъдното“ натрупване на въоръжение ще доведе единствено до допълнително укрепване на севернокорейските способности за военно възпиране.

Реакцията идва след решение на Държавния департамент на САЩ от 18 май да одобри възможна продажба на многоцелеви хеликоптери MH-60R за южнокорейските военноморски сили, както и стартиране на програма за модернизация на флота от хеликоптери „Апачи“ на военновъздушните сили на Южна Корея, съобщава Йонхап.

Общата стойност на сделката се оценява на около 4,2 милиарда долара. Според Вашингтон целта е укрепване на отбранителните способности на Южна Корея, която остава ключов стратегически съюзник на САЩ в региона.

Напрежението между двете Кореи продължава да се засилва на фона на военни учения, оръжейни програми и взаимни обвинения между Пхенян, Сеул и Вашингтон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 12 Отговор
    ТЕЖКА е думата на С.Корея-родните копейки ще го потвърдят!!!

    Коментиран от #2, #6

    13:31 21.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 6 Отговор
    А бе аз да ви намеря на картата.

    Коментиран от #7

    13:54 21.05.2026

  • 6 МАЦА

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кимчо е голям пич. Потвърждавам. Хахаха. ФъшливПУмияр.

    13:56 21.05.2026

  • 7 Като си неграмотно куку

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Как ще ги намериш,ве.

    13:57 21.05.2026

  • 8 ПРОВОКАТОР

    1 0 Отговор
    Човекът ракета пак се поне за да изпъкне

    14:22 21.05.2026

  • 9 Ае КОРЕЙЧЕТА

    0 2 Отговор
    Спрете сделката на Тръмп, ако ви стиска де.

    14:26 21.05.2026

