Acer пусна суперевтин лаптоп със Snapdragon C

Пробивът на пазара за достъпни мобилни компютри вече е факт, след като Acer официално вдигна завесата над първото устройство, задвижвано от току-що анонсираната платформа Snapdragon C на Qualcomm. Очевидно е, че американският чипмейкър и неговите хардуерни партньори са силно амбицирани да пречупят хегемонията на стилния, но скъп Apple MacBook Neo, предлагайки Windows алтернатива на направо смешна цена. Първата лястовица в този нов сегмент се казва Acer Aspire Go 15, а голямата новина тук е, че според предварителните разчети цената на машината ще закове кота 300 долара – сума, която звучи като истински подарък. Въпреки че тайванският производител все още запазва в тайна точната дата на пазарния дебют и финалните ценови нива за различните региони, заявката за достъпност е повече от сериозна.

И докато детайлните технически спецификации на самия процесор Snapdragon C остават обвити в мъгла, то параметрите на самия Acer Aspire Go 15 вече не са тайна и звучат изненадващо солидно за този ценови клас. Бюджетният атлет ще предложи на бъдещите си собственици 8 GB оперативна памет и бърз SSD диск с капацитет 512 GB, което е напълно достатъчно за плавна ежедневна работа. Визуалното изживяване е поверено на 15-инчов дисплей с класическа Full HD резолюция (1920 × 1080 пиксела), а за видеоконференциите ще се грижи качествена 1080p уеб камера. Откъм свързаност също няма компромиси – на борда откриваме два пълнофункционални USB Type-C порта и HDMI изход, а енергийното захранване е поверено на батерия с капацитет 53 Wh.

Лаптопът ще се доставя с предварително инсталиран Windows 11 Home, като прави впечатление един доста любопитен детайл по отношение на ергономията. На клавиатурата гордо ще присъства специалният физически бутон за изкуствен интелект Copilot. Това решение е леко иронично на фона на официалното потвърждение от Qualcomm, че системите със Snapdragon C няма да разполагат с необходимия хардуерен ресурс, за да покрият строгите изисквания на Microsoft за престижния сертификат Copilot+ PC. Въпреки това, за крайния потребител присъствието на бърз достъп до дигиталния асистент си остава приятен и полезен бонус.

Паралелно с бюджетната офанзива, Acer реши да демонстрира мускули и в по-горния сегмент, сливайки две от своите емблематични фамилии – Swift и Spin. Резултатът от тази инженерна сватба е впечатляващият трансформиращ се лаптоп Acer Swift Spin 14 AI, който е истинско технологично бижу. Тази премиум машина се задвижва от мощните процесори от ново поколение Snapdragon X2 Elite или Snapdragon X2 Plus. Тук компромиси с производителността няма – устройството е екипирано с внушителните 32 GB RAM и щедър 1 TB SSD, гарантиращи бързодействие при всякакви тежки натоварвания и креативни задачи.

Екранът на хибридния модел е 14-инчов IPS панел с резолюция 1920 × 1200 пиксела и яркост от 300 нита, което осигурява отлична картина при всякаква светлина. Цялата тази мощ е опакована в изключително елегантен, изцяло алуминиев корпус, в който е предвидено и специално скрито отделение за стилус. Автономията на това устройство е меко казано впечатляваща – батерията с капацитет 65 Wh обещава до 23 часа непрекъснато гледане на видео или над 16 часа интензивно сърфиране в мрежата. За бързото зареждане пък се грижи мощен 100W Power Delivery адаптер, а теглото от едва 1,34 кг прави лаптопа перфектен спътник в ежедневието.

И докато цената на този премиум трансформър все още се пази в тайна, Acer вече обяви графика за неговата пазарна премиера. Жителите на Европа, Близкия изток и Африка ще могат да сложат ръка на новия Acer Swift Spin 14 AI още през юли, докато потребителите в Северна Америка ще трябва да изчакат до август. С тези два коренно различни модела тайванският бранд дава ясен знак, че е готов да атакува едновременно както масовия купувач, така и взискателните професионалисти, залагайки изцяло на новата вълна от Arm-базирани процесори.