Земетресение край Първомай

Земетресение с магнитуд 2,9 в района на Първомай, съобщиха от Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН.

По данни на НИГГГ - БАН, земетресението е регистрирано на 1 юни 2026 г., в 09:45 ч.,

Епицентърът е на 30 км от град Димитровград, на 35 км от Пловдив, на 36 км от Хасково и на 160 км от София.