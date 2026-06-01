Земетресение край Първомай

Земетресение с магнитуд 2,9 в района на Първомай, съобщиха от Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН.
По данни на НИГГГ - БАН, земетресението е регистрирано на 1 юни 2026 г., в 09:45 ч.,
Епицентърът е на 30 км от град Димитровград, на 35 км от Пловдив, на 36 км от Хасково и на 160 км от София.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван Грозни
Коментиран от #2
11:28 01.06.2026
2 Кирил
До коментар #1 от "Иван Грозни":общо взето всичко от кол и въже е на софията, вместо да си копа доматито.
Коментиран от #3
11:37 01.06.2026
3 Кирил1
До коментар #2 от "Кирил":ей Ириле, ни май купирай
11:55 01.06.2026