1 юни 1980 г: Тед Търнър стартира CNN - първият 24-часов новинарски канал

На 1 юни 1980 г. в 17:00 ч. местно време Cable News Network (CNN) започва своето първо излъчване от Атланта, Джорджия, превръщайки се в първия 24-часов изцяло новинарски телевизионен канал в света. Това събитие завинаги променя концепцията за разпространение на информация и дава началото на т.нар. „24-часов новинарски цикъл“.

Проектът е дело на смелия медиен магнат Тед Търнър, който инвестира близо 20 милиона долара на прага на огромен финансов риск. Конкурентите първоначално му се присмиват, наричайки канала "Chicken Noodle Network" (Пилешка супа мрежа) заради ограничения му бюджет.

Първата новинарска емисия е представена от семейната двойка журналисти Дейвид Уокър и Лоис Харт. Първият голям репортаж, излъчен в ефира, отразява опит за покушение срещу лидера на движението за граждански права Върнън Джордан.

В първия си ден каналът достига до едва 1.7 милиона домакинства с кабелна телевизия в САЩ.

Преди 1980 г. големите американски телевизии (ABC, CBS, NBC) излъчват новини само във фиксирани часови пояси – обикновено по 30 минути вечер. Мотото на CNN става: „Върви на живо, остани там и покажи важното“. Този подход въвежда концепцията за „Ефектът на CNN“ (The CNN Effect) – феномен, при който денонощното излъчване на живо на кризи и конфликти започва директно да влияе на решенията на политиците и правителствата по света.

CNN е единствената телевизия, която предава старта на живо и заснема трагедията със совалката "Чаланджър" (1986 г.) в реално време, излъчва на живо и първите бомбардировки в Багдад по време на войната в Персийския залив (1991 г.), което затвърждава статута ѝ на глобален информационен лидер.

Най-известният и разпознаваем български журналист, работил в CNN, е Ралица Василева, която прекара цели 23 години в централата на медията в Атланта. Тя се превърна в едно от ключовите международни лица на канала, започвайки своята кариера в CNN през 1992 г. като водещ на предаването „CNN World Report“. През двете си десетилетия в ефира на CNN International тя отразява ключови световни събития, сред които офанзивата в Газа, студентските протести в Иран и спасяването на чилийските миньори. Интервюирала е десетки световни лидери и прави документални филми за прехода в Източна Европа. Напуска телевизията в края на 2014 г..

Зад кадър в различните звена на CNN (включително дигиталните платформи и международните бюра) през годините са работили българи като монтажисти, графици и технически сътрудници, макар имената им да остават по-малко известни за широката публика. Преди старта на изцяло частните национални телевизии у нас, журналисти от Българската национална телевизия (БНТ) и Ефир 2 изпращат свои авторски репортажи, които се излъчват в глобалния ефир на CNN чрез специализираната им програма за международен обмен.