Дацов за свръхдефицита: Имаме 6 месеца да реагираме преди глобите

1 Юни, 2026 11:22 500 13

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Какво означава за страната ни процедура по свръхдефицит, ако такава бъде задействана след предупреждението на премиера Румен Радев, че решение за това вече е взето в Брюксел и може ли да бъде изготвен бюджет, който да върне дефицита в рамките на 3 процента. Темата коментира в студиото на "Тази сутрин" по бТВ Любомир Дацов, член на фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите.

„Ако има някой изненадан, това ще бъде много странно. Тоест всякакви политически изявления, след като поне от пет години - от 2022 година насам, много осезаемо се промени пътят на публичните финанси, всъщност този път водеше до това, което се случва в момента“, посочи той.

„Идеята, че има проблем с публичните финанси не е отсега, тя устойчива. Еднозначно политиката беше променена в тази посока в 2022 година. След това всички останали ръкопляскаха и макар да имаха възражения, продължаваха във същата посока, защото популизмът е много приятна история - позволява ти да флиртуваш с всички, да бъдеш добър, да не правиш лоши неща“, коментира експертът.

„Много съм изненадан от изявлението на сегашното правителство, че сега са разбрали за какво става въпрос. Всъщност, една от причините те да са на власт, са проблемите с публичните финанси, протестите и вълненията. Аз лично очаквах, че ще има някакъв план, яснота, с визия какво да се прави, а не да се говори за прехвърлянето на вината, защото за мен това е много отрицателен знак. Говоренето за прехвърлянето на вината е същото нещо като при предишните. И обикновено води до извинения за това, че нещо няма да направиш“, посочи Любомир Дацов.

„Чисто технически, дали ще се случи, или няма да се случи влизането в процедура за свръхдефицит, предстои да видим. Аз също искам да видя точно формулировките за това, което се случва. Не мисля, че в момента това се дължи на некоректно счетоводство, както се правят определени внушения за 2025 година. Тъй като не Европейската комисия установява дали има проблеми със счетоводството, а статистическата служба на Европейската комисия - Евростат. Евростат, заедно с нашата статистика, са верифицирали тези разходи, т.е. 2025 година е затворена такава, каквато е, и нови въпроси, поне това, което аз съм запознат, там няма“, обясни специалистът.

По думите му би трябвало дефицитът за миналата година да е 2,9% без военните разходи.

„Прието е поне досега, когато дефицитът е до 3,4% и е еднократен и не се дължи на фактори, които всъщност са структури, да се прави компромис и страните да не влизат в процедура на свръхдефицит“, обясни Дацов.

„Лично съм го казвал и при вас сигурно над 10 пъти последните две години, че не разбирам политиците, които вместо сами да направят такава програма структурна, да бъдат принудени да търпят срама от шамара България да влезе в процедура по свръхдефицит“, допълни той.

„Към момента, сегашното правителство, влизайки, може да има много ясна програма какво да се направи с бюджета. Към момента има толкова разнопосочни изказвания, че аз не бих казал, че те имат ясна идея какво точно да се случи“, заяви Любомир Дацов.

“Нека да видим дали ще се случи, защото предложението на Европейската комисия само по себе си не води автоматично до влизане в процедура. Тъй като нашата страна ще има в рамките на един месец възможност да направи заявление или да оспори това нещо, или да каже, че е предвидила стъпки. И след това самите министър-председатели на съвета, които се събират, могат да одобрят тази процедура“, посочи експертът.

"След тези 6 месеца, ако държавата не реагира, тогава вече могат да бъдат наложени глоби в рамките на следващия едногодишен период. Обикновено тази глоба е до 0,05% от БВП. Но това досега не се е случвало. Не е прилагано до момента", каза още той.

"Наличието на забавяне на темпа на инфлацията означава, че пак ще има инфлация, ама забавяне на ръста на цените. Другото е ти да имаш политика на ниво сваляне на цените. Това са две тотално различни неща. Философия, в която като ще накажеш някой, ще му ограничиш ръста, ще му задушиш свободата, ще поставиш по-голям контрол и допълнителни разходи върху него и ще имаш по-добри резултати, е обречена на неуспех. Това е грешна философия само по себе си. Същата беше философията на лобитата, които се свързаха с господин Пеевски. Същата и сега на тези хора. Няма разлика в говоренето. Новите дори не са си сменили костюмите", коментира бившият зам.-министър на финансите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пулицай

    6 0 Отговор
    На заплата 3689Е съм, но взимам и 1346 Е пенсия, горе доле съм доволен, но едни +70% нема да откажа хаха

    11:25 01.06.2026

  • 2 Жалък крадлив некадърник

    6 1 Отговор
    Празни и кухи приказки на ненормалника

    11:27 01.06.2026

  • 3 Излизане от Еврозоната!

    5 1 Отговор
    След всичко - с пълно право!
    Нали " уж" Радев беше за референдум
    След като е имало измама- поправка!!!

    Що ли си говоря невероятни смешки

    11:33 01.06.2026

  • 4 В Гърция има осъдени лобисти

    4 0 Отговор
    на Юрошита. Надявам се в Територията скоро. Лобиститът на Юрошитът, с добре платен държавен пост ни убеждаваше колко е прекрасно да унищожим собствената си национална парична единица, да унищожим ВБ, който гаранираше всеки един напечатан лЪв в обращение, който ни обясняваше, че един лЪв няма да е е едно юро. Обясняваше и че нямало да свръх дефицит при фалшифициран дефицит и фалшифицирана инфлация. Надявам се, да отпадне Законът, че "колективни органи не носят Наказателна отговорност", за да видя този човек на едно друго място, където му е мястото по подобие на Гърция. Извършено бе най-голямото предателство в историята на България, унищожаването на националната парична единица.

    11:33 01.06.2026

  • 5 Иван Грозни

    3 1 Отговор
    Егати празнодумеца! Къде бяхте до сега търтеи.Само регистратори и нищо правещи чантаджии с огромни заплати.

    11:34 01.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Надхвърляме с 1 млрд дефицита а даваме 3 млрд за Украйна.Шизо!

    11:34 01.06.2026

  • 7 Къде се скри пак Радев?

    4 1 Отговор
    Този няма срам!

    Нали е премиер!
    Погледнете другите държавни глави!

    Коментиран от #12

    11:35 01.06.2026

  • 8 Хххххххххххх

    3 1 Отговор
    Ганьо европееца сега ще види къде с.ерат гладните...

    11:35 01.06.2026

  • 9 провинциалист

    4 0 Отговор
    Редовите работещи българи бяха глобени от влизането в зоната с 50% от БВП-то им. Дацов да се скрие някъде с неговите 0,05%, докато не е ял бой.

    11:36 01.06.2026

  • 10 Дай Ми !

    2 0 Отговор
    Твойта Заплата !

    И Мога Да издържа !

    И 6 Години !

    11:38 01.06.2026

  • 12 Ние Си Имаме !

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Къде се скри пак Радев?":

    У

    --

    Ю

    --

    Ва !

    Глава !

    11:41 01.06.2026

  • 13 604

    0 0 Отговор
    Абе гърция италия глобяваха ли ги преди или...то с глоби дефицита ще лети...в Европа винаги са ни смятали за рускииййй...яжте .!. Даже незнам дали нас не ни мразят повече...

    11:47 01.06.2026

