Waymo представи новото си автономно такси

Най-популярната компания в света на автономните превози – Waymo, представи най-новата си разработка в света на транспорта без шофьор. Кръстен Ojai, новият проект на компанията извършваща транспорт в Лос Анджелис, Сан Франциско и Финикс, пристига за да замени познатите Jaguar-и по американските улици, като разчита на помощ от Китай и по-конкретно от групата на Geely.

Ванът, който американците ще виждат по улиците съвсем скоро, всъщност е направен на базата на Zeekr, като готовите купета се изпращат от Азия до специален завод на Waymo в Аризона, където се дооборудват с необходимия хардуер за автономни операции. Под цялата електроника, Ojai разчита на един електромотор с мощност от 268 конски сили, който задвижва единствено задните гуми, а батерия с капацитет от 93кВтч ще се грижи за достатъчно пробег, който към момента от компанията не назовават.

От Waymo споделят, че разработката на този проект заедно с Geely им е позволила да направят Ojai максимално подходящ за целите на операцията, като дава приоритет на мястото и достъпността на пасажерите, за разлика от останалите автомобили, които се фокусират върху водача. Именно поради тази причина е премахната и В-колоната, което позволява поставянето на противоположно плъзгащи се врати с нисък праг за по-лесен достъп.

В задната част е разположена голяма седалка тип пейка с два дисплея за пътниците и допълнителен дисплей в централната част на таблото в предната част. Превозното средство позволява возенето на до четири човека, като „шофьорското“ място остава празно, споделят от компанията.

За разлика от предходното поколение автономни автомобили, новият модел използва 13 камери, вместо 29, четири LiDAR модула, вместо пет и шест радара. Въпреки по-малкия брой хардуер, Ojai използва нови сензори с висока разделителна способност, които могат да засичат обекти на до 500 метра, дори и в пълна тъмнина.