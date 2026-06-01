Vertu представи първия си сгъваем смартфон на цената на чисто нов VW T-Roc

Vertu се завръща в сектора на свръхлуксозните мобилни устройства, като най-новият им глобален модел е AlphaFold. Следвайки тенденцията в сферата, компанията представи първия си сгъваем телефон с дизайн тип „книга“. Това не е устройство, предназначено да се конкурира със стандартните флагмани за масовия потребител, а е създаден изключително за 1% от населението. Базовият модел струва зашеметяващите 5900 евро, докато най-скъпият Alligator Skin Gold & Diamond вариант издига крайната сметка до зашеметяващите 29 300 евро, сума за която може да си купите и чисто нов Volkswagen T-Roc.

Конфигурацията включва два дисплея, един 6,53-инчов екран на капака, който се отваря към 8,05-инчов вътрешен екран. Vertu твърди, че стандартните смартфони просто не разполагат с достатъчно ширина, за да се справят със сложни корпоративни работни процеси, като ги сравнява с опитите да се четат сложни баланси, оперативни табла с множество системи или тежки правни договори на нормалните устройства. В устройството е вграден AI агент на Hermes, усъвършенствана система, способна да обобщава документи, да координира над 70 вградени приложения и да управлява отчети. В случай че цифровият втори пилот някога достигне границите си, характерната за Vertu денонощна човешка консиерж услуга остава в готовност. А благодарение на двупосочната сателитна комуникация ще останете стабилно свързани с мрежата си, независимо дали плавате на суперяхта или сте се скрили в отдалечена дестинация.

Под капака AlphaFold разчита на високопроизводителната архитектура Snapdragon 8 Elite на Qualcomm. Въпреки че не използва най-новия чип от 5-то поколение, той работи в сътрудничество със специализиран, отделен A5 чип за сигурност, който служи за криптиране. Vertu също така е интегрирала електронни прекъсвачи, за да гарантира, че изкуственият интелект не може да изпълнява операции с висок риск, като финансови преводи или промени в критични данни, без изрично одобрение от човек. Захранването за тази тежка система е поверено на батерия с капацитет 6500 mAh, проектирана да осигурява до 28 часа непрекъсната работа. Когато се изтощи, система за бързо зареждане с 65 W може да зареди батерията до 50% от капацитета ѝ само за 20 минути.

Купувачите могат да избират корпус от телешка кожа, предлагана в два различни нюанса, или да преминат към премиум алигаторска кожа, предлагана в седем различни цветови варианта. За тези, които търсят абсолютен разкош, моделите от най-високия клас разполагат с обков от масивно 18-каратово злато, диаманти с цвят G и клас VS, както и микрогравиран, ръчно довършен мотив „Clous de Paris“ по капака на пантата. Самата конструкция използва съвременни материали от аерокосмическата индустрия, съчетавайки механизъм на пантите от титан и течен метал с ултратънко стъкло на основния дисплей. Поръчките вече се приемат официално на vertu.com, което означава, че супербогатите могат да прескочат първоначалния депозит от 2000 евро за предварителна поръчка и да си осигурят незабавна доставка, стига да разполагат с финансовите възможности за това.