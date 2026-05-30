Макети разкриват новите цветове на iPhone 18 Pro

Apple се готви да обнови палитрата си от цветове, за представянето на новия iPhone 18, а високо оценената цветова гама Cosmic Orange на технологичния гигант, която послужи като определяща характеристика за настоящата серия iPhone 17 Pro и предизвика вълна от имитации в конкурентните Android модели, официално се изтегля от производствената линия. На нейно място дизайнерският екип от Купертино се ориентира към напълно различна естетика, за да отличи следващото поколение. Благодарение на реални снимки на физически макети, споделени Сони Диксън, сега имаме поглед върху обновените цветови опции, които се очаква да се появят на сцената в тази есен.

Най-забележителното допълнение към линията е нетипичен червен нюанс, който вътрешните екипи понастоящем наричат „Dark Cherry“. Този нюанс се отказва от високата видимост и екстровертния блясък на оттеглящото се оранжево в полза на по-дълбока, по-чиста естетика, която се вписва между бордо и наситено лилаво, в зависимост от това как околното осветление пада върху задното матирано стъкло.

В допълнение към новата характерна боя е обновената опция Light Blue, която навява спомени за любимите на феновете исторически нюанси като Sierra Blue, връщайки свежа алтернатива в каталога. За купувачите, които искат да се придържат към традиционните, дискретни покрития, Apple запазва Silver опцията практически непроменена, като същевременно въвежда дълбоко наситена версия Dark Gray, която се доближава много повече до истинско черно, отколкото по-светлите нюанси, срещани при настоящите модели.

Очаква се компанията да представи iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и потенциално първият сгъваем iPhone през септември тази година, като остави стандартните варианти извън традиционния цикъл, за да дебютират на по-късен етап, вероятно през пролетта на 2027-ма.