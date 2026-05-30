Новини
Технологии »
Макети разкриват новите цветове на iPhone 18 Pro

Макети разкриват новите цветове на iPhone 18 Pro

30 Май, 2026 11:30 569 1

  • apple-
  • iphone-
  • iphone 18-
  • iphone 18 pro

Премиерата се очаква през тази есен

Макети разкриват новите цветове на iPhone 18 Pro - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Apple се готви да обнови палитрата си от цветове, за представянето на новия iPhone 18, а високо оценената цветова гама Cosmic Orange на технологичния гигант, която послужи като определяща характеристика за настоящата серия iPhone 17 Pro и предизвика вълна от имитации в конкурентните Android модели, официално се изтегля от производствената линия. На нейно място дизайнерският екип от Купертино се ориентира към напълно различна естетика, за да отличи следващото поколение. Благодарение на реални снимки на физически макети, споделени Сони Диксън, сега имаме поглед върху обновените цветови опции, които се очаква да се появят на сцената в тази есен.

Най-забележителното допълнение към линията е нетипичен червен нюанс, който вътрешните екипи понастоящем наричат „Dark Cherry“. Този нюанс се отказва от високата видимост и екстровертния блясък на оттеглящото се оранжево в полза на по-дълбока, по-чиста естетика, която се вписва между бордо и наситено лилаво, в зависимост от това как околното осветление пада върху задното матирано стъкло.

Макети разкриват новите цветове на iPhone 18 Pro

В допълнение към новата характерна боя е обновената опция Light Blue, която навява спомени за любимите на феновете исторически нюанси като Sierra Blue, връщайки свежа алтернатива в каталога. За купувачите, които искат да се придържат към традиционните, дискретни покрития, Apple запазва Silver опцията практически непроменена, като същевременно въвежда дълбоко наситена версия Dark Gray, която се доближава много повече до истинско черно, отколкото по-светлите нюанси, срещани при настоящите модели.

Очаква се компанията да представи iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и потенциално първият сгъваем iPhone през септември тази година, като остави стандартните варианти извън традиционния цикъл, за да дебютират на по-късен етап, вероятно през пролетта на 2027-ма.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Урцулата каза да има капаче за смяна на батерията

    11:31 30.05.2026