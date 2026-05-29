Дразнещ проблем с Waze засегна хиляди потребители от целия свят

Потребители от целия свят използваха форуми и социални мрежи, за да се оплачат, след като нова сериозна грешка блокира работата на Waze в екосистемата на Apple CarPlay. Появила се за пръв път в началото на този месец, непосредствено след последната серия актуализации на приложението, тази цифрова повреда систематично изтрива картата по време на активно навигиране.

Когато грешката се появи, основната карта изчезва напълно, но елементите на приложението остават перфектно изобразени на екрана на инфоразвлекателната система. Автомобилните форуми и темите в социалните медии бързо споделиха, че тази грешка се проявява в около 60 до 70 процента от ежедневните им пътувания.

За момента няма официално решение на проблема, но най-надеждния начин включва пълно ръчно принудително затваряне на Waze на iPhone-а, преди да го включите в колата или да активирате безжична CarPlay връзка. Ако софтуерът случайно остане да работи на заден план от предишно пътуване, това почти гарантира, че при запалване ще се появи проблем с дисплея. Въпреки че вдигането на телефона, за да се прекрати фоновият процес, докато колата е в покой, е най-добрата превантивна мярка, други шофьори откриват, че пълното рестартиране на смартфона е единственият трик, който временно връща липсващите карти на централния дисплей.

За щастие, информация от технологичните среди сочи, че навигационната компания, собственост на Google, вече преглежда най-новата си версия, за да идентифицира точното несъответствие в кода, което причинява затъмняването на дисплея. Докато софтуерните инженери се борят да пуснат спешен ъпдейт, засегнатите шофьори могат да използват по-рано споменатите мерки, за да се справят с проблема.