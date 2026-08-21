Италиански град забрани велосипедите след инцидент с участието на кмета му

Когато личният инцидент се превърне в обществена политика, резултатът рядко остава без последствия. Жителите и гостите на живописния италиански град Комо са изправени пред радикална промяна в градската мобилност, след като местната администрация взе решение фундаментално да пренареди правилата за движение в Пешеходната зона.

От тази есен колоезденето по общо 30 ключови артерии в историческото сърце на града става напълно незаконно. Всеки, който дръзне да премине през тези зони с двуколесно превозно средство, ще трябва да слезе и да го бута пеша. Официалната позиция на властите стъпва върху необходимостта от гарантиране на безопасността на пешеходците, но зад строгата нормативна рамка се крие далеч по-субективна причина.

Инициатор на драстичната мярка е самият кмет Алесандро Рапинезе, чийто мотив се оказва пряко свързан с неотдавнашно негово преживяване. Градоначалникът бе блъснат от бързодвижещ се електрически велосипед – прецедент, който светкавично ескалира до нормативно решение. Рапинезе дори не прави опит да прикрие субективния подбудител за действията си, заявявайки открито, че управленските решения естествено произтичат от персоналния опит и че той лично е почувствал опасността от подобен сблъсък.

Очаквано, решението предизвика сериозен отпор сред обществеността и политическата опозиция в града. Местните жители определят действията на градоначалника като класическа проява на лична вендета и пряка злоупотреба с власт. Недоволството бързо придоби организиран характер, като вече се събират подписи за официална петиция, а колоездачни организации подготвят масови протестни шествия.

Проблемът с безопасността на микромобилността обаче остава глобален и далеч надхвърля границите на Комо. Масовият навлизащ тренд на електрическите велосипеди, движени предимно от куриерски услуги за бързи доставки, ежедневно поставя под въпрос спазването на правилата за движение. Статистически проучвания на системи за видеонаблюдение в редица европейски и азиатски градове показват сходна тревожна тенденция – огромен процент от водачите на двуколесни превозни средства системно пренебрегват пешеходните предимства и ограниченията на скоростта, с което задълбочават конфликта между пешеходци и колоездачи.