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Samsung вече подготвя компонентите за следващите си смартфони

Samsung вече подготвя компонентите за следващите си смартфони

3 Октомври, 2026 11:30 420 1

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Процесорите и дисплеите за S27 са в производство

Samsung вече подготвя компонентите за следващите си смартфони - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung предприема мащабни стъпки по подготовката на следващото си поколение флагмани от серията Galaxy S27, като според нови доклади от Южна Корея компанията вече е стартирала масовото производство на усъвършенствания чипсет Exynos 2700, а подразделението Samsung Display се подготвя да започне масовото производство на новите AMOLED панели още през настоящия месец.

Слуховете се потвърждават и в пазарната стратегия, където се очаква сериозно разширяване на гамата до четири основни модела – базовият 6,27-инчов Galaxy S27, по-големият 6,66-инчов Galaxy S27+, новият 6,47-инчов Galaxy S27 Pro и върховият 6,89-инчов Galaxy S27 Ultra. Добавянето на Pro модификацията в портфолиото показва увереността на Samsung Display, че ще осигури приблизително десет процента повече панели в сравнение с предходното поколение Galaxy S26, като годишната цел за доставки е фиксирана между 47 и 48 милиона бройки, докато при миналогодишните устройства очакванията бяха в диапазона на четиридесет милиона.

Въпреки че ранното производство на дисплеи за модели като Galaxy S27 Pro е насочено към подготовка за монтаж през ранните месеци на следващата година, пазарният дебют на цялото четиричленно семейство традиционно се очаква в началото на 2027 година. Наред с това се потвърждават и очакванията, че премиум моделите Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra ще разполагат с иновативната функция за поверителност на екрана Privacy Display, чиито основи бяха положени при тазгодишния Galaxy S26 Ultra.


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