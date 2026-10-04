Китай постигна рекордните 100 милиона термоядрени реакции в секунда

Частният китайски разработчик ENN Group обяви ключов напредък в областта на ядрения синтез, след като проведе успешен експеримент с водородно-борово гориво в своя сферичен токамак EXL-50U. За първи път независима частна компания успява самостоятелно да инициира такъв тип процеси, постигайки зашеметяващата честота от над 100 милиона реакции в секунда.

Основното предимство на водородно-боровата реакция пред традиционните деутерий-тритиеви схеми се крие в нейната пълна радиологична безопасност. При сблъсъка на обикновен протон с ядро на бор-11 се отделят единствено три алфа частици (хелиеви ядра) и енергия, без разрушителния поток от високоенергийни неутрони, който замърсява материалите на реактора. Допълнителен плюс е изобилието на природни суровини, което премахва зависимостта от дефицитния и радиоактивен тритий.

Технологичният пробив е постигнат чрез интелигентен инженерен подход вместо екстремно нагряване на целия плазмен обем. Специалистите от ENN са комбинирали инжектиране на високоенергийни неутрални атоми с радиочестотно нагряване, генерирайки бързи протони с енергия в оптималния резонансен пик за сблъсък с бор-11. Успехът на синтеза е категорично потвърден от физическото регистриране на освободените хелиеви ядра.

Въпреки че постижението е предимно доказателство за концепцията и предстоят години работа до постигане на положителен енергиен баланс, китайската компания вече строи следващото си съоръжение – Helong-2. Проектът трябва да бъде въведен в експлоатация до края на 2027 г., а амбициозната крайна цел е производството на първата търговска електроенергия от водородно-боров термоядрен синтез да стане реалност до 2030 година.