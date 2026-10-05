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Три основни грешки при попълване на двустранен протокол за ПТП

Три основни грешки при попълване на двустранен протокол за ПТП

5 Октомври, 2026 12:38 1 162 3

  • птп-
  • двустранен констативен протокол-
  • съвети

Те крият сериозни рискове, които често водят до отказ или драстично намаляване на обезщетението от застрахователите

Три основни грешки при попълване на двустранен протокол за ПТП - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Самостоятелното оформяне на документи след леко пътнотранспортно произшествие спестява време и висене по кръстовищата, но невниманието може да струва скъпо. Попълването на популярния двустранен констативен протокол за ПТП без намесата на „Пътна полиция“ крие сериозни рискове, които често водят до отказ или драстично намаляване на обезщетението от застрахователите по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Юристи и експерти по застрахователно право очертават трите най-чести капана, в които падат водачите у нас.

Първият сериозен пропуск

е свързан с нарушаването на законовите срокове и процедурата по уведомяване на застрахователя. Застрахователният кодекс изисква информиране на компанията в строго определен времеви прозорец след инцидента. Всяко забавяне или пропуск при изпращането на коректно попълнения документ дава основание на застрахователните дружества да забавят изплащането на щетата или дори частично да откажат покритие.

Втората масова грешка

е свързана с формата и начина на попълване на самия двустранен протокол. Читавото и прецизно нанасяне на данните – без зачерквания, с ясна скица на инцидента и категорично отбелязване на вината – е от критично значение. Много шофьори подценяват детайлите в хартиен формат или бъркат при попълването на данните за превозните средства, което прави документа невалиден пред ликвидаторите на щети.

Третият и най-опасен капан

е сляпото доверие в така наречените независими мобилни групи, асистънс компании или самозвани „посредници“, които се появяват на мястото на произшествието. Често тези лица подтикват пострадалите водачи да подписват споразумения за доста по-малки щети от реалните. Адвокатите съветват шофьорите никога да не подписват документи с трети лица на мястото на инцидента, преди детайлно да са се запознали с правните последици.


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  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Тези подробности не ги ли попълва застрахователят, или карат Ганчо да се доказва за невинен?

    12:44 05.10.2026

  • 2 Дано не ви се налага...!

    1 0 Отговор
    Попълването но тази т@пни@,изисква две висши образования,а аз имам само едно...

    12:55 05.10.2026

  • 3 ПОЛИЦИЯТА ЧОПЛИ СЕМКИ

    2 0 Отговор
    Всичко това е в следствие на отказа Полицията да изпраща екипи на място на пътно транспортно произшествие в което няма пострадали хора.

    12:56 05.10.2026