Три основни грешки при попълване на двустранен протокол за ПТП

Самостоятелното оформяне на документи след леко пътнотранспортно произшествие спестява време и висене по кръстовищата, но невниманието може да струва скъпо. Попълването на популярния двустранен констативен протокол за ПТП без намесата на „Пътна полиция“ крие сериозни рискове, които често водят до отказ или драстично намаляване на обезщетението от застрахователите по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Юристи и експерти по застрахователно право очертават трите най-чести капана, в които падат водачите у нас.

Първият сериозен пропуск

е свързан с нарушаването на законовите срокове и процедурата по уведомяване на застрахователя. Застрахователният кодекс изисква информиране на компанията в строго определен времеви прозорец след инцидента. Всяко забавяне или пропуск при изпращането на коректно попълнения документ дава основание на застрахователните дружества да забавят изплащането на щетата или дори частично да откажат покритие.

Втората масова грешка

е свързана с формата и начина на попълване на самия двустранен протокол. Читавото и прецизно нанасяне на данните – без зачерквания, с ясна скица на инцидента и категорично отбелязване на вината – е от критично значение. Много шофьори подценяват детайлите в хартиен формат или бъркат при попълването на данните за превозните средства, което прави документа невалиден пред ликвидаторите на щети.

Третият и най-опасен капан

е сляпото доверие в така наречените независими мобилни групи, асистънс компании или самозвани „посредници“, които се появяват на мястото на произшествието. Често тези лица подтикват пострадалите водачи да подписват споразумения за доста по-малки щети от реалните. Адвокатите съветват шофьорите никога да не подписват документи с трети лица на мястото на инцидента, преди детайлно да са се запознали с правните последици.